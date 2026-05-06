Доба на Дніпропетровщині: 4 загиблих і 19 поранених через удари РФ. Пошкоджено підприємства. ФОТО
Четверо людей загинули, ще 19 дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів минулої доби у Дніпропетровській області. Понад 30 разів ворог атакував чотири райони області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Дніпру
Як зазначається, через атаку на Дніпро пошкоджені підприємства. Четверо людей загинули. Ще 19 дістали поранень. Четверо чоловіків 23, 33, 44 та 52 років в лікарні у важкому стані. 13 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.
Обстріли області
- На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській і Томаківській громадах. Понівечені адмінбудівля, готель, багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі.
- Завдав удару противник і по Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Там пошкоджені приватний будинок і господарча споруда.
- На Криворіжжі понівечена інфраструктура.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили ракетою по Дніпру: 4 людей загинули, є постраждалі.
Обстріли України ввечері 5 травня
- Також увечері війська РФ також вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули 12 людей та 37 постраждали.
- Крім того, росіяни скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 12 - поранені.
