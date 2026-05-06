Доба на Дніпропетровщині: 4 загиблих і 19 поранених через удари РФ. Пошкоджено підприємства. ФОТО

Четверо людей загинули, ще 19 дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів минулої доби у Дніпропетровській області. Понад 30 разів ворог атакував чотири райони області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по Дніпру

Як зазначається, через атаку на Дніпро пошкоджені підприємства. Четверо людей загинули. Ще 19 дістали поранень. Четверо чоловіків 23, 33, 44 та 52 років в лікарні у важкому стані. 13 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ на Дніпро та область: пошкоджено підприємства, залізницю та цивільну інфраструктуру, поранено шістьох. ФОТО

Обстріли області

На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській і Томаківській громадах. Понівечені адмінбудівля, готель, багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі.

Завдав удару противник і по Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Там пошкоджені приватний будинок і господарча споруда.

На Криворіжжі понівечена інфраструктура.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили ракетою по Дніпру: 4 людей загинули, є постраждалі.

Обстріли України ввечері 5 травня

Також увечері війська РФ також вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю . Унаслідок атаки загинули 12 людей та 37 постраждали.

. Унаслідок атаки загинули 12 людей та 37 постраждали. Крім того, росіяни скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 12 - поранені.

Також читайте: Рашисти вдарили по Дніпру: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та будинки (оновлено)