Сутки на Днепропетровщине: 4 погибших и 19 раненых в результате ударов РФ. Повреждены предприятия. ФОТО

Четыре человека погибли, еще 19 получили ранения в результате вражеских обстрелов за последние сутки в Днепропетровской области. Более 30 раз враг наносил удары по четырем районам области с помощью ракет, авиабомб, артиллерии и беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по Днепру

Как отмечается, в результате атаки на Днепр повреждены предприятия. Четыре человека погибли. Еще 19 получили ранения. Четверо мужчин 23, 33, 44 и 52 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. 13 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Обстрелы области

  • В Никопольском районе россияне обстреляли райцентр, Марганецкую, Покровскую, Червоногригоровскую и Томаковскую громады. Повреждены административное здание, гостиница, многоквартирные и частные дома, автомобили.
  • Нанес удар противник и по Дубовиковской громаде, что в Синельниковском районе. Там повреждены частный дом и хозяйственная постройка.
  • На Криворожье разрушена инфраструктура.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: 4 человека погибли, есть пострадавшие.

Обстрелы Украины вечером 5 мая

