Ночная атака БПЛА на Днепр: ранены мужчина и беременная женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 7 мая российские беспилотники атаковали Днепр. Враг нанес удары по жилым домам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
"Два человека пострадали в результате ночной вражеской атаки на Днепр.
Это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.
В результате удара загорелась квартира в 5-этажном доме. Повреждены несколько домов поблизости и автомобили.
Последствия атаки
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль