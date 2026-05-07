Ночная атака БПЛА на Днепр: ранены мужчина и беременная женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 7 мая российские беспилотники атаковали Днепр. Враг нанес удары по жилым домам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

"Два человека пострадали в результате ночной вражеской атаки на Днепр.

Это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

В результате удара загорелась квартира в 5-этажном доме. Повреждены несколько домов поблизости и автомобили.

