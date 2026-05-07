РФ атаковала Днепр: повреждены предприятие и культурные учреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

7 мая российские военные вновь нанесли удар по Днепру. В результате российской атаки возник пожар, а также взрывная волна повредила предприятие пищевой промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

По предварительной информации, взрывная волна выбила окна на территории предприятия, поврежден автомобиль.

Кроме того, по уточненным данным, повреждения получили два культурных учреждения. Среди поврежденных объектов - Днепровский национальный театр оперы и балета.

По имеющейся информации, в результате атаки обошлось без пострадавших. На местах работают соответствующие службы.

