1 416 0
РФ атаковала Днепр: повреждены предприятие и культурные учреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ
7 мая российские военные вновь нанесли удар по Днепру. В результате российской атаки возник пожар, а также взрывная волна повредила предприятие пищевой промышленности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
По предварительной информации, взрывная волна выбила окна на территории предприятия, поврежден автомобиль.
Кроме того, по уточненным данным, повреждения получили два культурных учреждения. Среди поврежденных объектов - Днепровский национальный театр оперы и балета.
По имеющейся информации, в результате атаки обошлось без пострадавших. На местах работают соответствующие службы.
Последствия атаки
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль