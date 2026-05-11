В больнице умер мужчина, получивший ранения во время российского удара по Днепру 4 мая

Мужчина, получивший ранения во время нападения на Днепр 4 мая, умер в больнице.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

"В больнице умер 62-летний мужчина, раненный во время вражеской атаки на Днепр 4 мая.



Тогда он получил сильные ожоги. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего. Но, к сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Вечером 4 мая российские оккупанты атаковали Днепр. В результате удара повреждены частные дома и объект критической инфраструктуры.

