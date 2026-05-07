Припаркованный автомобиль взорвался в Днепре: ранены два мужчины. ФОТО
В Днепре взорвался автомобиль, в результате чего пострадали два мужчины.
Об этом сообщила полиция области, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Инцидент произошел 7 мая в Соборном районе города. По предварительной информации, взорвался припаркованный автомобиль.
На месте работают следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники взрывотехнической службы, криминалисты", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Злочинці використовють різні засоби, це не привід забороняти все. Це показує, що злочинців треба ловити, що порушують Конституцію, права людини, закони та працювати з людьми щоб небігли за обіцяною морквиною.