Взрыв произошел в двухэтажном доме в Черкассах: есть погибшие

Вечером в субботу, 2 мая, в Черкассах произошел взрыв в двухэтажном доме. По предварительным данным, есть два погибших.

Об этом сообщает полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Инцидент произошел на улице Защитников Украины. Сообщение поступило в полицию 2 мая, около 20:40.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о правовой квалификации указанного происшествия.

"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Информация будет обновляться", - говорится в сообщении.

