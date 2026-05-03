Взрыв произошел в двухэтажном доме в Черкассах: есть погибшие
Вечером в субботу, 2 мая, в Черкассах произошел взрыв в двухэтажном доме. По предварительным данным, есть два погибших.
Об этом сообщает полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Инцидент произошел на улице Защитников Украины. Сообщение поступило в полицию 2 мая, около 20:40.
В настоящее время на месте происшествия работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Решается вопрос о правовой квалификации указанного происшествия.
"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Информация будет обновляться", - говорится в сообщении.
