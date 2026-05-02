Вибух стався у двоповерховому будинку в Черкасах: є загиблі

Ввечері суботи, 2 травня, у Черкасах стався вибух у двоповерховому будинку. Попередньо відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Подія сталася на вулиці Захисників України. Повідомлення надійшло до поліції 2 травня, близько 20:40 години.

Наразі на місці події працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події.

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху. Інформація буде оновлюватися", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Стрілянина в Черкасах: крім зловмисника нікого поранено не було, його затримано