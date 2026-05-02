Вибух стався у двоповерховому будинку в Черкасах: є загиблі

Ввечері суботи, 2 травня, у Черкасах стався вибух у двоповерховому будинку. Попередньо відомо про двох загиблих. 

Про це повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Подія сталася на вулиці Захисників України. Повідомлення надійшло до поліції 2 травня, близько 20:40 години.

Наразі на місці події працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. 

Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події.

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху. Інформація буде оновлюватися", - сказано в повідомленні.

Два вбитих тобі нецікаво. Треба шоб хоч із два десятки трупів було, ото цікаво?
03.05.2026 03:05
Вечір, горілка. Один іншому й каже: ;Братан, ось дивися що в мене є!;
03.05.2026 06:52
 
 