Вибух стався у двоповерховому будинку в Черкасах: є загиблі
Ввечері суботи, 2 травня, у Черкасах стався вибух у двоповерховому будинку. Попередньо відомо про двох загиблих.
Про це повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Подія сталася на вулиці Захисників України. Повідомлення надійшло до поліції 2 травня, близько 20:40 години.
Наразі на місці події працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події.
"Поліцейські встановлюють обставини вибуху. Інформація буде оновлюватися", - сказано в повідомленні.
