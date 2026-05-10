Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака на рятувальників
Росіяни атакували надзвичайників на Нікопольщині: травмовано водія. ФОТОрепортаж

У Нікопольському районі Дніпропетровської області російські війська завдали удару по автомобілю надзвичайників, унаслідок чого є поранений.

Цілеспрямована атака

Як зазначається, сьогодні вранці рятувальники виїхали до одного з населених пунктів Мирівської громади Нікопольського району, щоб надати допомогу місцевому населенню.

Під час слідування до місця російські війська цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальний автомобіль.

Постраждалі

У ДСНС повідомили, що внаслідок удару безпілотника травмовано водія – 23-річного рятувальника, його направлено до лікувального закладу.

Наслідки атаки

Росіяни атакували авто рятувальників на Нікопольщині
