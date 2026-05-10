Россияне атаковали спасателей в Никопольском районе: травмирован водитель. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Никопольском районе Днепропетровской области российские войска нанесли удар по автомобилю сотрудников экстренных служб, в результате чего есть раненый.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Целенаправленная атака

Как отмечается, сегодня утром спасатели выехали в один из населенных пунктов Мировской громады Никопольского района, чтобы оказать помощь местному населению.

Во время следования к месту российские войска целенаправленно атаковали пожарно-спасательный автомобиль.

Пострадавшие

В ГСЧС сообщили, что в результате удара беспилотника травмирован водитель – 23-летний спасатель, он направлен в лечебное учреждение.

Последствия атаки

Россияне атаковали автомобиль спасателей в Никопольском районе
