Россияне атаковали спасателей в Никопольском районе: травмирован водитель. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Никопольском районе Днепропетровской области российские войска нанесли удар по автомобилю сотрудников экстренных служб, в результате чего есть раненый.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Целенаправленная атака

Как отмечается, сегодня утром спасатели выехали в один из населенных пунктов Мировской громады Никопольского района, чтобы оказать помощь местному населению.



Во время следования к месту российские войска целенаправленно атаковали пожарно-спасательный автомобиль.

Читайте также: РФ за время полномасштабной войны более 400 раз атаковала спасателей, - правозащитники

Пострадавшие

В ГСЧС сообщили, что в результате удара беспилотника травмирован водитель – 23-летний спасатель, он направлен в лечебное учреждение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Полтавскую область 5 мая: 15 спасателей до сих пор находятся на лечении, двое – в тяжелом состоянии, – Клименко. ФОТОрепортаж

Последствия атаки





