Россияне атаковали спасателей в Никопольском районе: травмирован водитель. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Никопольском районе Днепропетровской области российские войска нанесли удар по автомобилю сотрудников экстренных служб, в результате чего есть раненый.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Целенаправленная атака
Как отмечается, сегодня утром спасатели выехали в один из населенных пунктов Мировской громады Никопольского района, чтобы оказать помощь местному населению.
Во время следования к месту российские войска целенаправленно атаковали пожарно-спасательный автомобиль.
Пострадавшие
В ГСЧС сообщили, что в результате удара беспилотника травмирован водитель – 23-летний спасатель, он направлен в лечебное учреждение.
Последствия атаки
