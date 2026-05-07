РФ за время полномасштабной войны более 400 раз атаковала спасателей, - правозащитники

С начала полномасштабной войны украинские спасатели по меньшей мере 401 раз подвергались российским атакам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет правозащитной организации Truth Hounds.

По их данным, при исполнении служебных обязанностей погибли как минимум 43 спасателя, еще около 258 получили ранения.

Также повреждено или уничтожено 248 единиц специальной техники и 138 пожарно-спасательных частей.

В то же время официальная статистика ГСЧС значительно выше: 111 погибших, 550 раненых, более 600 единиц техники и 449 объектов инфраструктуры.

В Truth Hounds отмечают, что такая разница может свидетельствовать о более значительных реальных масштабах атак.

Больше всего обстрелов зафиксировали в прифронтовых регионах - в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях, однако удары наносились и вдали от линии фронта.

В отчете подчеркивается, что количество атак росло с каждым годом и достигло пика в 2025 году.

Кроме того, зафиксировано не менее 138 случаев целенаправленных ударов по пожарно-спасательным частям.

