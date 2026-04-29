Россияне нанесли удар FPV-дроном по эвакуационной группе в Дружковке. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Дружковке на Донетчине российский FPV-дрон атаковал эвакуационную группу "ФЕНИКС".

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, вражеский беспилотник врезался в бронированный автомобиль, в котором находились двое спасателей и полицейский. К счастью, никто не пострадал.

"Это очередное доказательство того, что для россиян не существует правил и морали. Атака на эвакуационную группу — это сознательное преступление против человечности!" — подчеркнули в ГСЧС.

Последствия атаки

