Росіяни вдарили FPV-дроном по евакуаційній групі у Дружківці. ФОТОрепортаж

У Дружківці в Донецькій області російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу "ФЕНІКС".

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, ворожий безпілотник влетів у броньований автомобіль, у якому перебували двоє рятувальників та поліцейський. На щастя, ніхто не постраждав.

"Це черговий доказ того, що для росіян не існує правил та моралі. Атака на евакуаційну групу - це свідомий злочин проти людяності!" - наголосили в ДСНС.

Наслідки атаки

