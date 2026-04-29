Росіяни вдарили FPV-дроном по евакуаційній групі у Дружківці. ФОТОрепортаж
У Дружківці в Донецькій області російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу "ФЕНІКС".
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворожий безпілотник влетів у броньований автомобіль, у якому перебували двоє рятувальників та поліцейський. На щастя, ніхто не постраждав.
"Це черговий доказ того, що для росіян не існує правил та моралі. Атака на евакуаційну групу - це свідомий злочин проти людяності!" - наголосили в ДСНС.
Наслідки атаки
