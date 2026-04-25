Підліток втратив руку через атаку дрона: з Лимана повторно евакуювали родину з двома дітьми, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліцейські повторно евакуювали з Лимана в Донецькій області родину з двома дітьми, серед яких 17-річний хлопець, який втратив руку.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, цю сім’ю поліцейські "Білого янгола" ще в 2024 році вивозили у безпечне місце. Проте люди повернулись до Лимана.

Хлопець втратив рук

Унаслідок ворожого удару 17-річний юнак дістав травматичну ампутацію руки. Військові евакуювали важкопоранену дитину, а також його матір і 12-річну сестру. Наразі поліція опікується родиною.

"Син пішов через дорогу по колоду, щоб підперти стіну. Не побачив дрон – той сидів у засаді чи що. Нахилився за колодою і воно вибухнуло", – розповідає мати.



Хлопця вдалося врятувати завдяки військовим, які надали першу допомогу та евакуювали до шпиталю. Зараз юнака лікують у Дніпрі.

Евакуація матері з донькою

Повідомляється, що другим рейсом евакуювали маму та 12-річну Аліну, а також їхню сусідку.

"Люди перебували в критичній ситуації. Ворог нещадно бомбить місто, дрони-ждуни полюють на цивільних серед житлового сектору. Немає ні світла, ні газу, ні зв’язку. Дівчинка пропустила рік навчання. Якби не трагедія, сім’я, ймовірно, залишалась би в небезпеці. Ще в 2024 році мати переховувала дітей від евакуації по різних будинках, у дірках в підлозі. Тоді поліцейським вдалося переконати жінку та вивезти дітей. Проте, як виявилось, вже за кілька тижнів родина обхідними шляхами повернулась додому", - розповіли в поліції.

Зараз мама і донька перебувають у шелтері та отримують всю необхідну допомогу, з ними працюють ювенальні поліцейські та соціальні служби. Найближчим часом їх доставлять до хлопця.

Також у поліції зазначили, що у місті залишається близько 1900 мешканців.