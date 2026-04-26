Подросток лишился руки из-за атаки дрона: из Лимана повторно эвакуировали семью с двумя детьми, - Нацполиция

Полицейские вновь эвакуировали из Лимана в Донецкой области семью с двумя детьми, среди которых 17-летний юноша, лишившийся руки.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, эту семью полицейские "Белого ангела" еще в 2024 году вывозили в безопасное место. Однако люди вернулись в Лиман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эвакуация под обстрелами: в Лиманском районе эвакуировали гражданских с помощью наземного робота. ВИДЕО

Парень лишился руки

В результате вражеского удара 17-летний юноша получил травматическую ампутацию руки. Военные эвакуировали тяжелораненого ребенка, а также его мать и 12-летнюю сестру. Сейчас полиция опекает семью.

"Сын пошел через дорогу за бревном, чтобы подпереть стену. Не заметил дрон – тот сидел в засаде или что-то в этом роде. Наклонился за бревном, и оно взорвалось", – рассказывает мать.

Мальчика удалось спасти благодаря военным, которые оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь. Сейчас юношу лечат в Днепре.

Смотрите также: Из Дружковки эвакуировали 25 человек, среди них 7 маломобильных, – ГСЧС призывает не медлить с выездом. ВИДЕО

Эвакуация матери с дочерью

Сообщается, что вторым рейсом эвакуировали маму и 12-летнюю Алину, а также их соседку.

"Люди находились в критической ситуации. Враг безжалостно бомбит город, дроны-щупы охотятся за гражданскими среди жилого сектора. Нет ни света, ни газа, ни связи. Девочка пропустила год обучения. Если бы не трагедия, семья, вероятно, осталась бы в опасности. Еще в 2024 году мать прятала детей от эвакуации в разных домах, в дырках в полу. Тогда полицейским удалось убедить женщину и вывезти детей. Однако, как оказалось, уже через несколько недель семья окольными путями вернулась домой", — рассказали в полиции.

Читайте также: Враг усиливает давление на Лиман и Ямполь и пытается продвигаться на Сумщине у границы, - Трегубов

Сейчас мама и дочь находятся в приюте и получают всю необходимую помощь, с ними работают ювенальные полицейские и социальные службы. В ближайшее время их доставят к парню.

Также в полиции отметили, что в городе остается около 1900 жителей.

+14
******* батьки, дегенерати просто
25.04.2026 23:40 Ответить
+12
Навіщо військові ризикують своїм життям, рятуючи ціх довбнів, або ждунів?
Чиє життя є важливіше???
26.04.2026 00:00 Ответить
+9
от такі особливообдаровані та подібні ідіоти перекривали дорогу нашим воїнам та здавали їх місцерозташування окупанту ще у 2014му..
26.04.2026 07:47 Ответить
******* батьки, дегенерати просто
25.04.2026 23:40 Ответить
Цікаво - хлопець довго батькам дякуватиме? Бо рішення, про повернення до Лиману, вони приймали...
26.04.2026 06:43 Ответить
Навіщо військові ризикують своїм життям, рятуючи ціх довбнів, або ждунів?
Чиє життя є важливіше???
26.04.2026 00:00 Ответить
Так не можна тут казати на подібних істот. Зараз насиплять на кшталт- ,, а куда анє пайдут єслі гасудаства нічьо ім нєдайот,,
26.04.2026 00:43 Ответить
от такі особливообдаровані та подібні ідіоти перекривали дорогу нашим воїнам та здавали їх місцерозташування окупанту ще у 2014му..
26.04.2026 07:47 Ответить
Десь ображено "захлюпала" носом одна ополченка.
26.04.2026 09:41 Ответить
Поліціянтка на відео, ті накладні вії, через які ледве щось бачить...Вони наче в салоні краси працюють, а не в поліції...... а потім тікають, кидаючи людей в небезпеці, бо прийшли туди покрасуватись в формі, а не рятувати людей)))
26.04.2026 09:37 Ответить
Себе давно в дзеркалі бачила, чи боїшся дивитися?
26.04.2026 11:27 Ответить
убогий гнидник, Українські Жінки не бояться дивитись на себе дзеркало, бо краса, це не відображення в дзеркалі)
26.04.2026 11:58 Ответить
Так то ж Українські не бояться, а ти яким боком до них?
27.04.2026 15:50 Ответить
Людям нема за що жити на новому місці це розуміємо..
Але повертатися під обстріли.. забути такий стрес і знову туди..
Нєє, ну йово нафуй..
Премія сера Дарвіна сама себе не випише..старатися треба 😡
26.04.2026 10:29 Ответить
 
 