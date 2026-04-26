Подросток лишился руки из-за атаки дрона: из Лимана повторно эвакуировали семью с двумя детьми, - Нацполиция

Полицейские вновь эвакуировали из Лимана в Донецкой области семью с двумя детьми, среди которых 17-летний юноша, лишившийся руки.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, эту семью полицейские "Белого ангела" еще в 2024 году вывозили в безопасное место. Однако люди вернулись в Лиман.

Парень лишился руки

В результате вражеского удара 17-летний юноша получил травматическую ампутацию руки. Военные эвакуировали тяжелораненого ребенка, а также его мать и 12-летнюю сестру. Сейчас полиция опекает семью.

"Сын пошел через дорогу за бревном, чтобы подпереть стену. Не заметил дрон – тот сидел в засаде или что-то в этом роде. Наклонился за бревном, и оно взорвалось", – рассказывает мать.



Мальчика удалось спасти благодаря военным, которые оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь. Сейчас юношу лечат в Днепре.

Эвакуация матери с дочерью

Сообщается, что вторым рейсом эвакуировали маму и 12-летнюю Алину, а также их соседку.

"Люди находились в критической ситуации. Враг безжалостно бомбит город, дроны-щупы охотятся за гражданскими среди жилого сектора. Нет ни света, ни газа, ни связи. Девочка пропустила год обучения. Если бы не трагедия, семья, вероятно, осталась бы в опасности. Еще в 2024 году мать прятала детей от эвакуации в разных домах, в дырках в полу. Тогда полицейским удалось убедить женщину и вывезти детей. Однако, как оказалось, уже через несколько недель семья окольными путями вернулась домой", — рассказали в полиции.

Сейчас мама и дочь находятся в приюте и получают всю необходимую помощь, с ними работают ювенальные полицейские и социальные службы. В ближайшее время их доставят к парню.

Также в полиции отметили, что в городе остается около 1900 жителей.