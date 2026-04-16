Враг усиливает давление на Лиман и Ямполь и пытается продвигаться на Сумщине у границы, - Трегубов

На Лиманском направлении российские войска пытаются активизировать наступление на Лиман и Ямполь, однако несут потери и не достигают заметных результатов. В последние дни они усиливают давление на приграничные районы Сумской области, пытаясь захватить села вблизи границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"На Лимане они довольно активно давят и на Лиман, и на Ямполь, который в принципе до сих пор чудом, но активно держится, и на населенные пункты вдоль. Однако именно на Лиманском направлении им наносится достаточно эффективное огневое поражение для того, чтобы там у них были большие потери и не было каких-либо заметных успехов", — добавил Трегубов.

РФ давит на приграничные села Сумщины, но без прорыва

Российские войска активизировали атаки на приграничные населенные пункты Сумской области. Несмотря на давление, речь идет о локальных продвижениях без значительных успехов. Активное давление фиксируется в районе Грабовского и Мирополья.

"Это проблема, но, в принципе, после опыта Грабовского уже, по крайней мере, сами населенные пункты были эвакуированы, и речь идет о каких-то там попытках захвата 500 метров территории, а не о попытке захватить украинцев, как это было раньше. Что касается Харьковщины — на самом деле, как и было. То есть, те же анклавы, которые были, те же вклинения. Отдельно две зоны на Южно-Слобожанском направлении, одна из которых — это Волчанск. Поэтому, в принципе, здесь ничего нового", — отметил Трегубов.

