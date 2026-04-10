На Лиманском направлении россияне действуют пешими группами и используют дешевые дроны "Молния", - 63 ОМБр

На Лиманском направлении российские войска продолжают наступление небольшими силами и несут значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отдела коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин.

Он отметил, что враг редко использует колесную технику, преимущественно передвигается пешком.

"У них работает карусель, я имею в виду кадровую карусель, постоянно кого-то привозят. Если раньше мы видели довольно неплохо экипированных солдат, с рюкзаками, с баулами, то сейчас это просто военная форма с автоматом. У них даже бронежилетов, касок нет. Но в конце концов это их проблемы", - отметил начальник отдела коммуникаций 63 ОМБр.

Также российские захватчики используют много "Молний".

"В принципе, "Молнии" без перерыва летят, одна за другой - у них этого барахла много. Ущерб они наносят серьезный, если их вовремя не сбить. И вот такие дешевые "молнии", дешевые солдаты, в принципе, сейчас с таким мы имеем дело. И главное во всем этом - это война логистики. Все мы прекрасно понимаем - кто первый обеспечит, поставит на рельсы свою логистику, тот будет иметь лучшие позиции, лучшие результаты в будущем", - констатировал Ростислав Ящишин.

