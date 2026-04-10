На Лиманському напрямку росіяни діють пішими групами та використовують дешеві дрони "Молнія", - 63 ОМБр

На Лиманському напрямку російські війська продовжують наступ малими силами та зазнають значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин.

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Він зазначив, що ворог рідко використовує колісну техніку, переважно пересувається пішки.

"У них карусель працює, маю на увазі карусель кадрова, постійно когось привозять. Якщо раніше ми бачили досить непогано екіпірованих солдатів, з рюкзаками, з баулами, то зараз це просто військовій формі з автоматом. У них навіть бронежилетів, касок немає. Але зрештою це їхні проблеми", - зазначив начальник відділення комунікацій 63 ОМБр.

Також російські загарбники використовують багато "Молній".

"В принципі, "Молнії" без перестанку летять, одна за другою — в них цього барахла багато. Шкоду вони наносять серйозну, якщо їх вчасно не збити. І от такі дешеві "молнії", дешеві солдати, в принципі, зараз з таким ми маємо справу. І головне в тому всьому це війна логістики. Всі ми прекрасно розуміємо — хто перший забезпечить, поставить на рейки свою логістику, той буде мати кращі позиції, кращі результати в майбутньому", — констатував Ростислав Ящишин.

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