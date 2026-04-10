Росіяни просуваються малими групами на Покровському напрямку, - 117 ОВМБр

Російські військові діють малими групами на Покровському напрямку, намагаючись просуватися без масштабного наступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповіла начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк.

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Ситуація в зоні відповідальності бригади залишається стабільною: кількість російських піхотинців не зростає, але й не зменшується. Водночас окупанти продовжують діяти невеликими групами — по двоє-троє військових, намагаючись просуватися вглиб позицій.

"Накопичення живої сили спостерігається, але вони зараз не застосовують її масштабно. Вони хочуть зайти якнайдалі. Хочуть якнайдалі прощупати територію, стежки подивитися", - зазначила начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої важкої механізованої бригади.

Ознак великого наступу немає, як і "Великоднього перемир’я"

За оцінкою українських військових, наразі нічого не свідчить про підготовку росіянами великого наступу на цьому напрямку. Водночас немає і ознак дотримання так званого "великоднього перемир’я", про яке раніше заявляла російська сторона.

"Не було ще такого, щоб російська сторона дотрималася якихось умов чи перемир’я. Продовжується надалі їхня робота, надалі вони пробують просуватися, спокою не дають. Можливо, це відбудеться десь завтра. Але ми все одно готуємося до будь-якого результату", - зазначила Степанюк.

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