Россияне продвигаются небольшими группами на Покровском направлении, - 117 ОВМБр

Российские военные действуют небольшими группами на Покровском направлении, пытаясь продвигаться без масштабного наступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказала начальница отдела коммуникаций 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Юлия Степанюк.

Ситуация в зоне ответственности бригады остается стабильной: количество российских пехотинцев не растет, но и не уменьшается. В то же время оккупанты продолжают действовать небольшими группами - по двое-трое военных, пытаясь продвигаться вглубь позиций.

"Накопление живой силы наблюдается, но они сейчас не применяют ее масштабно. Они хотят зайти как можно дальше. Хотят как можно дальше прощупать территорию, тропы посмотреть", - отметила начальница отдела коммуникаций 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Признаков крупного наступления нет, как и "пасхального перемирия"

По оценке украинских военных, пока ничто не свидетельствует о подготовке россиянами крупного наступления на этом направлении. В то же время нет и признаков соблюдения так называемого "пасхального перемирия", о котором ранее заявляла российская сторона.

"Еще не было такого, чтобы российская сторона соблюдала какие-то условия или перемирие. Их работа продолжается, они продолжают пытаться продвигаться, не дают покоя. Возможно, это произойдет где-то завтра. Но мы все равно готовимся к любому исходу", - отметила Степанюк.

