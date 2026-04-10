Покровское направление подвергается самым сильным атакам РФ, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 210 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 10 340 дронов-камикадзе и осуществил 3 580 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

в Днепропетровской области – Александровка, Покровское;

в Запорожской области от авиаударов пострадали Воздвижовка, Цвитковое, Викторовка, Зеленая Диброва, Криновка, Самойловка, Барвиновка, Широкое, Любицкое, Балабино;

Радисное в Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес четыре авиаудара с применением шести КАБ, осуществил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Прилипки, Старицы и в сторону Охримовки.

На Купянском направлении, по уточненной информации, враг девять раз атаковал в районе Песчаного, Петропавловки, Новоосинового и в сторону Кившаровки, Купянска.

На Лиманском направлении противник шесть раз атаковал, пытаясь вклиниться в нашу оборону, нанося удары в сторону Лимана, Дибровы, Новомихайловки, Твердохлебово.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Озерного.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак в районах населенных пунктов Степановка, Плещиевка, Русин Яр, Иванополье и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Молодецкое, Мирное, Котлино, Новоподогороднее, Муравка.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Злагода и в сторону Мирного, Андреевки-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Зализнычногл, Гуляйполя, Варваровки, Горького, Гуляйпольского, Староукраинки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник совершил три атаки в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила семь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также наши воины уничтожили танк, пять боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, 2232 беспилотных летательных аппарата, 183 единицы автомобильной техники.

