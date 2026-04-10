Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 308 670 человек (+1 130 за сутки), 11 848 танков, 39 734 артиллерийских системы, 24 375 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 308 670 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 308 670 (+1 130) человек / persons
- танков – 11 848 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 24 375 (+5) шт.
- артиллерийских систем – 39 734 (+45) шт.
- РСЗО – 1 724 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 341 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 771 (+2 232) шт.
- крылатые ракеты – 4 517 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 88 515 (+183) шт.
- специальная техника – 4 119 (+0) ед.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Бояться...
- Кого? Нас?
- Ні... Кажуть, що Чорне море мілкувате, тому бояться, щоб під час старту, од віддачі, підводний човен об дно не вдарився...
234!! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 308 000 це більше ніж все населення Володимирської області.