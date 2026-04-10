Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 308 670 человек (+1 130 за сутки), 11 848 танков, 39 734 артиллерийских системы, 24 375 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 308 670 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 308 670 (+1 130) человек / persons

танков – 11 848 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 24 375 (+5) шт.

артиллерийских систем – 39 734 (+45) шт.

РСЗО – 1 724 (+0) ед.

средства ПВО – 1 341 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) шт.

вертолетов – 350 (+0) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 771 (+2 232) шт.

крылатые ракеты – 4 517 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 88 515 (+183) шт.

специальная техника – 4 119 (+0) ед.

