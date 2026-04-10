Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 308 670 человек (+1 130 за сутки), 11 848 танков, 39 734 артиллерийских системы, 24 375 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 308 670 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 308 670 (+1 130) человек / persons
  • танков – 11 848 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 375 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 39 734 (+45) шт.
  • РСЗО – 1 724 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 341 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 771 (+2 232) шт.
  • крылатые ракеты – 4 517 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 88 515 (+183) шт.
  • специальная техника – 4 119 (+0) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделение "Стрикс" ликвидировало российскую технику и пехоту на Белгородском направлении. ВИДЕО

Потери врага по состоянию на 10 апреля

- Куме! Я знаю, що ви розумна людина... Та ще й на флоті служили... А скажіть мені - чому кацапи не стріляють своїми «Калібрами», з своїх підводних човнів, у Чорному морі?

- Бояться...

- Кого? Нас?

- Ні... Кажуть, що Чорне море мілкувате, тому бояться, щоб під час старту, од віддачі, підводний човен об дно не вдарився...
10.04.2026 07:03 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
10.04.2026 08:17 Ответить
Минув 4433 день москальсько-української війни.
234!! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 308 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
10.04.2026 08:40 Ответить
10.04.2026 08:42 Ответить
 
 