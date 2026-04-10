Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 308 670 осіб (+1 130 за добу), 11 848 танків, 39 734 артсистеми, 24 375 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 308 670 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 308 670 (+1 130) осіб / persons
- танків – 11 848 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 375 (+5) од.
- артилерійських систем - 39 734 (+45) од.
- РСЗВ – 1 724 (+0) од.
- засоби ППО – 1 341 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232) од.
- крилаті ракети - 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 515 (+183) од.
- спеціальна техніка – 4 119 (+0) од.
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