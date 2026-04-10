Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 308 670 осіб (+1 130 за добу), 11 848 танків, 39 734 артсистеми, 24 375 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 308 670 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 308 670 (+1 130) осіб / persons

танків – 11 848 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 375 (+5) од.

артилерійських систем - 39 734 (+45) од.

РСЗВ – 1 724 (+0) од.

засоби ППО – 1 341 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232) од.

крилаті ракети - 4 517 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 88 515 (+183) од.

спеціальна техніка – 4 119 (+0) од.

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