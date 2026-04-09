На фронте ожидают роста штурмов РФ, - бригада "Рубеж"

Военные прогнозируют усиление боевых действий с началом периода густой растительности.

Украинские военные ожидают усиления штурмовых действий российских оккупантов с наступлением сезона "зеленки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" рассказал офицер 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш.

"Зеленка" затрудняет обнаружение противника

По его словам, "зеленка" - период активного озеленения - создает дополнительные условия для маскировки противника, из-за чего оккупанты могут оставаться менее заметными для украинских сил.

Он уточнил, что количество передвижений россиян увеличивается уже сейчас, если сравнивать с зимним периодом, но их все равно не так много, как осенью - тогда войска РФ "истратили" большое количество личного состава, которое до сих пор не могут восполнить.

"Да, мы действительно ожидаем более масштабных штурмовых действий, чем сейчас, с более активным использованием личного состава противника и техники только из-за того, что сейчас будет "зеленка", - сказал военный о сезоне озеленения.

Сложные условия для работы БПЛА

Отченаш подчеркнул, что российская армия пытается компенсировать потери и постепенно накапливает силы. По его словам, враг может увеличивать количество личного состава и техники, в частности мобильных средств передвижения, таких как мотоциклы, используя природные условия для скрытого передвижения.

Он подчеркнул, что чем гуще растительность, тем сложнее обнаруживать противника, что затрудняет работу украинских подразделений, в частности операторов беспилотных систем.

"Поэтому эти штурмовые действия будут продолжаться, и враг точно будет использовать максимально свои ресурсы и природную среду для того, чтобы продвигаться. Период зелени является самым сложным для беспилотных авиационных комплексов именно потому, что труднее всего находить личный состав противника", - отметил военный.

Та я теж це знаю, і без Отченаша....
09.04.2026 14:41 Ответить
Теж в бригаді НГУ "Рубіж" служите ?
09.04.2026 14:46 Ответить
 
 