На фронте ожидают роста штурмов РФ, - бригада "Рубеж"

Украинские военные ожидают усиления штурмовых действий российских оккупантов с наступлением сезона "зеленки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" рассказал офицер 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Зеленка" затрудняет обнаружение противника

По его словам, "зеленка" - период активного озеленения - создает дополнительные условия для маскировки противника, из-за чего оккупанты могут оставаться менее заметными для украинских сил.

Он уточнил, что количество передвижений россиян увеличивается уже сейчас, если сравнивать с зимним периодом, но их все равно не так много, как осенью - тогда войска РФ "истратили" большое количество личного состава, которое до сих пор не могут восполнить.

"Да, мы действительно ожидаем более масштабных штурмовых действий, чем сейчас, с более активным использованием личного состава противника и техники только из-за того, что сейчас будет "зеленка", - сказал военный о сезоне озеленения.

Сложные условия для работы БПЛА

Отченаш подчеркнул, что российская армия пытается компенсировать потери и постепенно накапливает силы. По его словам, враг может увеличивать количество личного состава и техники, в частности мобильных средств передвижения, таких как мотоциклы, используя природные условия для скрытого передвижения.

Он подчеркнул, что чем гуще растительность, тем сложнее обнаруживать противника, что затрудняет работу украинских подразделений, в частности операторов беспилотных систем.

"Поэтому эти штурмовые действия будут продолжаться, и враг точно будет использовать максимально свои ресурсы и природную среду для того, чтобы продвигаться. Период зелени является самым сложным для беспилотных авиационных комплексов именно потому, что труднее всего находить личный состав противника", - отметил военный.

