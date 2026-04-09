На фронті очікують зростання штурмів РФ, - бригада "Рубіж"

Українські військові очікують збільшення інтенсивності штурмових дій російських окупантів із настанням сезону "зеленки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" розповів офіцер 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Зеленка" ускладнює виявлення противника

За його словами, "зеленка" - період активного озеленіння - створює додаткові умови для маскування противника, через що окупанти можуть залишатися менш помітними для українських сил.

Він уточнив, що кількість пересувань росіян збільшується вже зараз, якщо порівнювати із зимовим періодом, але їх все одно не так багато, як восени - тоді війська РФ "витратили" велику кількість особового складу, яку досі не можуть поновити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається посилити наступ у Покровській агломерації, ситуація залишається складною, - УВ "Схід"

"Так, ми дійсно очікуємо більші штурмові дії, ніж вони є зараз, з більшим використанням особового складу противника і техніки тільки через те, що зараз буде "зеленка"", - сказав військовий про сезон озеленіння.

Складні умови для роботи БпЛА

Отченаш підкреслив, що російська армія намагається компенсувати втрати та поступово накопичує сили. За його словами, ворог може збільшувати кількість особового складу та техніки, зокрема мобільних засобів пересування, таких як мотоцикли, використовуючи природні умови для прихованого пересування.

Він наголосив, що чим густіша рослинність, тим складніше виявляти противника, що ускладнює роботу українських підрозділів, зокрема операторів безпілотних систем.

"Тому ці штурмові дії будуть продовжуватися, і ворог точно буде використовувати максимально свої ресурси й природне середовище для того, щоб просуватися. Період зелені є найскладнішим для безпілотних авіаційних комплексів саме тому, що найважче знаходити особовий склад противника", - зазначив війсковий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Вовчанському напрямку у РФ проблеми з логістикою, - ДПСУ