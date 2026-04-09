На Вовчанському напрямку у РФ проблеми з логістикою, - ДПСУ

Російські війська стикаються з логістичними проблемами та зниженням ефективності на Вовчанському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів офіцер із взаємодії зі ЗМІ бригади "Форпост" ДПСУ Дмитро Дюкарєв.

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"У них "шахеди" зараз використовуються так - вони працюють як матка. Підвозять на собі дрони, скидають дрони, кружляють над населеним пунктом, і працюють як ретранслятор. Дальність ураження в них зросла, і, на великий жаль, зростає ефективність", - зазначив офіцер бригади "Форпост".

На землі ж ворог має проблеми з логістикою та дієвістю тактики. Рух малих груп, зауважив військовий, малоефективний на великих відстанях.

"Маємо зараз наступний діагноз у противника - це нервовий зрив. Є наміри довести його як мінімум до інсульту. У противника складнощі з логістикою - навіть не можуть підвести засоби нормального маскування під погоду", - констатував Дюкарєв.

Що передувало?

Днями стало відомо, що Силам оборони вдалося відновити контроль над невеликою ділянкою в Харківській області між селищами Амбарне та Мілове.

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