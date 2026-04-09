На Волчанском направлении у РФ проблемы с логистикой, - ГПСУ

Российские войска сталкиваются с логистическими проблемами и снижением эффективности на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал офицер по взаимодействию со СМИ бригады "Форпост" ГПСУ Дмитрий Дюкарев.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"У них "шахеды" сейчас используются так - они работают как матка. Подвозят на себе дроны, сбрасывают дроны, кружат над населенным пунктом и работают как ретранслятор. Дальность поражения у них возросла, и, к большому сожалению, растет эффективность", - отметил офицер бригады "Форпост".

На земле же у врага проблемы с логистикой и эффективностью тактики. Движение небольших групп, заметил военный, малоэффективно на больших расстояниях.

"У нас сейчас следующий диагноз у противника - это нервный срыв. Есть намерения довести его как минимум до инсульта. У противника сложности с логистикой - даже не могут подобрать средства нормальной маскировки под погоду", - констатировал Дюкарев.

Что предшествовало?

На днях стало известно, что Силам обороны удалось восстановить контроль над небольшим участком в Харьковской области между поселками Амбарное и Миловое.

