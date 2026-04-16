Ворог посилює тиск на Лиман і Ямпіль та намагається просуватися на Сумщині біля кордону, - Трегубов

На Лиманському напрямку російські війська намагаються наростити атаки на Лиман і Ямпіль, однак зазнають втрат і не досягають помітних результатів. Протягом останніх днів посилюють тиск на прикордонні райони Сумщини, намагаючись захоплювати села поблизу кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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"На Лимані вони доволі активно тиснуть і на Лиман, і на Ямпіль, який в принципі досі дивом, але активно тримається, і на населені пункти вздовж. Але проте саме на Лиманському напрямку їм завдається достатньо ефективне вогневе ураження для того, щоб там були в них великі втрати і не було якихось помітних здобутків", - додав Трегубов.

РФ тисне на прикордонні села Сумщини, але без прориву

Російські війська активізували атаки на прикордонні населені пункти Сумщини. Попри тиск, мова йде про локальні просування без значних успіхів. Активний тиск фіксується в районі Грабовського та Міропілля.

"Це є проблемою, але, в принципі, після досвіду Грабовського вже принаймні самі населені пункти були евакуйовані, і мова йде про якісь там спроби захоплення на 500 метрів території, а не про спробу захоплювати українців, як про це було раніше. Щодо Харківщини - насправді, як і було. Себто, ті самі анклави, які були, ті самі вклинення. Окремо дві зони на Південно-Слобожанському напрямку, одна з яких — це Вовчанськ. Тому, в принципі, тут нічого нового", - зазначив Трегубов.

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