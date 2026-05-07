РФ за час повномасштабної війни понад 400 разів атакувала рятувальників, - правозахисники

Від початку повномасштабної війни українські рятувальники щонайменше 401 раз потрапляли під російські атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на звіт правозахисної організації Truth Hounds.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За їхніми даними, під час виконання службових обов’язків загинули щонайменше 43 рятувальники, ще близько 258 отримали поранення.

Також пошкоджено або знищено 248 одиниць спеціальної техніки та 138 пожежно-рятувальних частин.

Водночас офіційна статистика ДСНС значно вища: 111 загиблих, 550 поранених, понад 600 одиниць техніки та 449 об’єктів інфраструктури.

Читайте: Росіяни вдарили FPV-дроном по евакуаційній групі у Дружківці. ФОТОрепортаж

У Truth Hounds зазначають, що така різниця може свідчити про більші реальні масштаби атак.

Найбільше обстрілів зафіксували у прифронтових регіонах – на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині, однак удари відбувалися і далеко від лінії фронту.

У звіті підкреслюють, що кількість атак зростала щороку і досягла піку у 2025 році.

Крім того, зафіксовано щонайменше 138 випадків цілеспрямованих ударів по пожежно-рятувальних частинах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни тричі вдарили по пожежно-рятувальному автомобілю в Марганці. ФОТОрепортаж