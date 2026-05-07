РФ за час повномасштабної війни понад 400 разів атакувала рятувальників, - правозахисники
Від початку повномасштабної війни українські рятувальники щонайменше 401 раз потрапляли під російські атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на звіт правозахисної організації Truth Hounds.
За їхніми даними, під час виконання службових обов’язків загинули щонайменше 43 рятувальники, ще близько 258 отримали поранення.
Також пошкоджено або знищено 248 одиниць спеціальної техніки та 138 пожежно-рятувальних частин.
Водночас офіційна статистика ДСНС значно вища: 111 загиблих, 550 поранених, понад 600 одиниць техніки та 449 об’єктів інфраструктури.
У Truth Hounds зазначають, що така різниця може свідчити про більші реальні масштаби атак.
Найбільше обстрілів зафіксували у прифронтових регіонах – на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині, однак удари відбувалися і далеко від лінії фронту.
У звіті підкреслюють, що кількість атак зростала щороку і досягла піку у 2025 році.
Крім того, зафіксовано щонайменше 138 випадків цілеспрямованих ударів по пожежно-рятувальних частинах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль