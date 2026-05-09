Атака РФ на Полтавщину 5 мая: 15 спасателей до сих пор находятся на лечении, двое — в тяжелом состоянии, — Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Глава МВД Игорь Клименко навестил в больницах спасателей, получивших ранения вследствие повторной атаки России на Полтавскую область 5 мая.

Об этом Клименко сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

15 спасателей Полтавщины до сих пор находятся на лечении

Что известно

Как отмечается, сейчас они получают все необходимое лечение, с ранеными также ежедневно работают психологи ГСЧС, чтобы поддержать и помочь преодолеть травму.

Читайте также: В результате удара РФ по Полтавской области погибли 4 человека. Объявлен двухдневный траур (уточнено)

Глава МВД напомнил, что в тот трагический день враг нанес прицельный удар по тем, кто ликвидировал последствия прилета. От травм погибли двое специалистов гражданской защиты — Виктор Кузьменко и Дмитрий Скриль.

"Ежедневно специалисты ГСЧС работают там, где опасно. Тушат пожары, разбирают завалы, спасают людей — рискуют собственной жизнью ради других. Поэтому вопрос надлежащего денежного обеспечения спасателей для меня принципиален. Это вопрос уважения к их работе и ответственности государства перед людьми, которые ежедневно обеспечивают безопасность страны", — подчеркнул он.

Денежное обеспечение спасателей

Клименко поблагодарил народных депутатов из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады за поддержку инициативы МВД по повышению уровня денежного обеспечения спасателей.

Читайте также: РФ нанесла 80 повторных ударов по критической инфраструктуре во время спасательных работ, - Офис Генпрокурора

Он выразил надежду на поддержку всего парламента во время голосования за законопроект № 6506-1, подготовленный ко второму чтению. В нем, в частности, предусматривается внесение изменений в статью 125 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которым уровень денежного обеспечения спасателей составит не менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

"Это решение — о справедливости для людей, которые ежедневно спасают других", — подчеркнул Клименко.

Что предшествовало

  • Напомним, вследствие повторного удара российских войск по Полтавской области 5 мая погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко.
  • Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадали. Без газа остались 3480 абонентов.

Попіарився клімєнкА?
09.05.2026 21:13
 
 