Атака РФ на Полтавщину 5 мая: 15 спасателей до сих пор находятся на лечении, двое — в тяжелом состоянии, — Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ
Глава МВД Игорь Клименко навестил в больницах спасателей, получивших ранения вследствие повторной атаки России на Полтавскую область 5 мая.
Об этом Клименко сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, сейчас они получают все необходимое лечение, с ранеными также ежедневно работают психологи ГСЧС, чтобы поддержать и помочь преодолеть травму.
Глава МВД напомнил, что в тот трагический день враг нанес прицельный удар по тем, кто ликвидировал последствия прилета. От травм погибли двое специалистов гражданской защиты — Виктор Кузьменко и Дмитрий Скриль.
"Ежедневно специалисты ГСЧС работают там, где опасно. Тушат пожары, разбирают завалы, спасают людей — рискуют собственной жизнью ради других. Поэтому вопрос надлежащего денежного обеспечения спасателей для меня принципиален. Это вопрос уважения к их работе и ответственности государства перед людьми, которые ежедневно обеспечивают безопасность страны", — подчеркнул он.
Денежное обеспечение спасателей
Клименко поблагодарил народных депутатов из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады за поддержку инициативы МВД по повышению уровня денежного обеспечения спасателей.
Он выразил надежду на поддержку всего парламента во время голосования за законопроект № 6506-1, подготовленный ко второму чтению. В нем, в частности, предусматривается внесение изменений в статью 125 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которым уровень денежного обеспечения спасателей составит не менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
"Это решение — о справедливости для людей, которые ежедневно спасают других", — подчеркнул Клименко.
Что предшествовало
- Напомним, вследствие повторного удара российских войск по Полтавской области 5 мая погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко.
- Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадали. Без газа остались 3480 абонентов.
