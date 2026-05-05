В результате удара РФ по Полтавщине погибли 4 человека. Объявлен двухдневный траур (уточнено)
5 и 6 мая в Полтавской области объявлен траур в связи с гибелью людей в результате вражеского удара по газодобывающим объектам.
Об этом сообщилв Telegram-канале глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.
Количество жертв возросло
По уточненной информации, уже пять человек погибли в результате российской атаки. Среди них - трое сотрудников нефтегазового предприятия и двое спасателей.
Также на данный момент известно о 37 раненых. Среди них есть тяжелораненые.
Обновленная информация
По уточненной информации, один из работников нефтегазового предприятия погиб на территории Харьковской области. По состоянию на данный момент количество погибших в Полтавской области - четыре человека.
Что предшествовало?
- Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.
- В результате повторного ракетного удара РФ по Полтавской области погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек находятся в тяжелом состоянии.
Саша Сайко
