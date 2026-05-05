Внаслідок удару РФ по Полтавщині загинуло 4 людини. Оголошено дводенну жалобу (уточнено)

5 і 6 травня у Полтавській області оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожого удару по газовидобувних об’єктах.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість жертв зросла

За уточненою інформацією, вже п'ятеро загиблих унаслідок російської атаки. Серед них троє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників.

Також станом на цю годину відомо про 37 поранених. Серед них є тяжкі.

Оновлена інформація

За уточненою інформацією, один із працівників нафтогазового підприємства загинув на території Харківської області. Станом на зараз кількість загиблих на Полтавщині - четверо людей.

Що передувало?

Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.

Через повторний ракетний удар РФ по Полтавщині загинули рятувальники Дмитро Скриль та Герой України Віктор Кузьменко, троє людей у важкому стані.

