РФ нанесла 80 повторных ударов по критической инфраструктуре во время спасательных работ, - Офис Генпрокурора

Российские войска во время полномасштабного вторжения неоднократно наносили повторные удары по объектам критической инфраструктуры в тот момент, когда на местах уже работали экстренные службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил заместитель генерального прокурора Алексей Хоменко во время конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Хоменко, в целом зафиксировано 80 повторных ударов по объектам энергетической и критической инфраструктуры.

Он подчеркнул, что атаки осуществлялись тогда, когда на местах уже работали:

Цель атак - максимизация жертв

Как отметил чиновник, такая тактика направлена на нанесение ударов в момент наибольшей концентрации людей, которые ликвидируют последствия обстрелов и документируют военные преступления.

Украинские правоохранительные органы продолжают фиксировать подобные инциденты как возможные нарушения международного гуманитарного права, в частности из-за преднамеренных ударов по гражданским и экстренным службам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ за время полномасштабной войны более 400 раз атаковала спасателей, - правозащитники