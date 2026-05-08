РФ здійснила 80 повторних ударів по критичній інфраструктурі під час рятувальних робіт, - Офіс Генпрокурора

Російські війська під час повномасштабного вторгнення неодноразово завдавали повторних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в момент, коли на місцях уже працювали екстрені служби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник генерального прокурора Олексій Хоменко під час конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Хоменка, загалом зафіксовано 80 повторних ударів по об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури.

Він наголосив, що атаки здійснювалися тоді, коли на місцях уже працювали:

Мета атак - максимізація жертв

Як зазначив посадовець, така тактика має на меті завдання ударів у момент найбільшої концентрації людей, які ліквідовують наслідки обстрілів та документують воєнні злочини.

Українські правоохоронні органи продовжують фіксувати подібні інциденти як можливі порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема через навмисні удари по цивільних та екстрених службах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ за час повномасштабної війни понад 400 разів атакувала рятувальників, - правозахисники