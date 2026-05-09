Атака РФ на Полтавщину 5 травня: 15 рятувальників досі перебувають на лікуванні, двоє - у важкому стані, - Клименко. ФОТОрепортаж
Голова МВС Ігор Клименко відвідав у лікарнях рятувальників, які дістали поранень після повторної атаки Росії на Полтавщину 5 травня.
Про це Клименко повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, зараз вони отримують все необхідне лікування, з пораненими також щодня працюють психологи ДСНС, щоб підтримати та допомогти пройти через травму.
Голова МВС нагадав, що того трагічного дня ворог завдав прицільного удару по тих, хто ліквідовував наслідки прильоту. Від травм загинули двоє професіоналів цивільного захисту - Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль.
"Щодня фахівці ДСНС працюють там, де небезпечно. Гасять пожежі, розбирають завали, рятують людей - ризикують власним життям заради інших. Тому питання належного грошового забезпечення рятувальникам для мене принципове. Це про повагу до їхньої роботи і відповідальність держави перед людьми, які щодня тримають на собі безпеку країни", - наголосив він.
Грошове забезпечення рятувальників
Клименко подякував народним депутатам з Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради за підтримку ініціативи МВС щодо підвищення рівня грошового забезпечення рятувальникам.
Він висловив сподівання на підтримку всього парламенту під час голосування за законопроєкт № 6506-1, підготовлений до другого читання. В ньому, зокрема, передбачається внесення змін до статті 125 Кодексу цивільного захисту України, згідно з якими рівень грошового забезпечення рятувальників становитиме не менше 10 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
"Це рішення - про справедливість для людей, які щодня рятують інших", - наголосив Клименко.
Що передувало
- Нагадаємо, через повторний удар російських військ по Полтавській області 5 травня загинули рятувальники Дмитро Скриль та Герой України Віктор Кузьменко.
- Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.
