Оккупанты атаковали два района Днепропетровщины: четверо раненых

В течение дня 11 мая российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области с помощью беспилотников, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Мировская и Марганецкая громады. Повреждены почтовое отделение и автомобиль.

Вследствие атак трое человек ранены. В состоянии средней тяжести госпитализирован 63-летний мужчина. Еще двое мужчин 52 и 58 лет будут лечиться амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больнице скончался мужчина, получивший ранения во время российского удара по Днепру 4 мая

Синельниковский район

Россияне обстреляли и Дубовиковскую громаду в Синельниковском районе. Разбита машина.

Ранения получил 60-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали спасателей в Никопольском районе: травмирован водитель. ФОТОрепортаж