Оккупанты атаковали два района Днепропетровщины: четверо раненых
В течение дня 11 мая российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области с помощью беспилотников, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Мировская и Марганецкая громады. Повреждены почтовое отделение и автомобиль.
Вследствие атак трое человек ранены. В состоянии средней тяжести госпитализирован 63-летний мужчина. Еще двое мужчин 52 и 58 лет будут лечиться амбулаторно.
Синельниковский район
Россияне обстреляли и Дубовиковскую громаду в Синельниковском районе. Разбита машина.
Ранения получил 60-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
