Росія вночі масовано атакувала Україну дронами: вибухи пролунали у Києві та Дніпрі. ФОТОрепортаж

У ніч на 12 травня російські війська здійснили масштабну атаку ударними безпілотниками по території України. Повітряну тривогу було оголошено в Києві та низці інших регіонів через загрозу застосування ворожих БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У столиці під час тривоги активно працювали сили протиповітряної оборони. За інформацією міського голови Віталія Кличка, в Оболонському районі уламки збитого російського дрона впали на дах 20-поверхового житлового будинку. Інформація щодо можливих постраждалих і масштабів пошкоджень уточнюється.

У Дніпрі пошкоджено інфраструктуру, є постраждалий

У Дніпрі внаслідок атаки зафіксовано пошкодження транспортної інфраструктури та пожежу. За попередніми даними начальника ОВА Олександра Ганжи, одна людина дістала поранення.

Станом на ранок повітряна небезпека зберігається у низці північних, центральних, східних і південних областей України. Сили оборони продовжують працювати над знищенням ворожих безпілотників.

