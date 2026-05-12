Росія вночі масовано атакувала Україну дронами: вибухи пролунали у Києві та Дніпрі. ФОТОрепортаж
У ніч на 12 травня російські війська здійснили масштабну атаку ударними безпілотниками по території України. Повітряну тривогу було оголошено в Києві та низці інших регіонів через загрозу застосування ворожих БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У столиці під час тривоги активно працювали сили протиповітряної оборони. За інформацією міського голови Віталія Кличка, в Оболонському районі уламки збитого російського дрона впали на дах 20-поверхового житлового будинку. Інформація щодо можливих постраждалих і масштабів пошкоджень уточнюється.
Наслідки атаки на Київ
У Дніпрі пошкоджено інфраструктуру, є постраждалий
У Дніпрі внаслідок атаки зафіксовано пошкодження транспортної інфраструктури та пожежу. За попередніми даними начальника ОВА Олександра Ганжи, одна людина дістала поранення.
Станом на ранок повітряна небезпека зберігається у низці північних, центральних, східних і південних областей України. Сили оборони продовжують працювати над знищенням ворожих безпілотників.
