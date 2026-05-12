РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6786 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
283 0

На Сумщине российский дрон ранил 13-летнего ребенка

Атака беспилотника в Сумской области привела к травмам ребенка

В Сумской области вследствие атаки российского дрона пострадал 13-летний мальчик.

Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о вражеской атаке

"Вражеский дрон нанес удар по гражданской инфраструктуре Белопольской громады. Ребенок находился рядом с местом попадания. Мальчик ранен, его госпитализировали. Сейчас ребенку делают операцию", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.

Читайте также: Взрыв гранаты в Ахтырке во время переговоров с полицией: мужчине сообщено о подозрении. ВИДЕО

Автор: 

дети (6817) обстрел (32544) Сумская область (4154) атака (1382) дроны (7068)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 