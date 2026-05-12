На Сумщине российский дрон ранил 13-летнего ребенка
В Сумской области вследствие атаки российского дрона пострадал 13-летний мальчик.
Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о вражеской атаке
"Вражеский дрон нанес удар по гражданской инфраструктуре Белопольской громады. Ребенок находился рядом с местом попадания. Мальчик ранен, его госпитализировали. Сейчас ребенку делают операцию", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.
- Ранее, 12 мая, в Сумской области российский беспилотник атаковал служебный автомобиль полиции, полицейские не пострадали, транспорт уничтожен.
