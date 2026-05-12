На Сумщине российский дрон ранил 13-летнего ребенка

В Сумской области вследствие атаки российского дрона пострадал 13-летний мальчик.

Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о вражеской атаке

"Вражеский дрон нанес удар по гражданской инфраструктуре Белопольской громады. Ребенок находился рядом с местом попадания. Мальчик ранен, его госпитализировали. Сейчас ребенку делают операцию", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.

Ранее, 12 мая, в Сумской области российский беспилотник атаковал служебный автомобиль полиции, полицейские не пострадали, транспорт уничтожен.

