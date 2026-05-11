Взрыв гранаты в Ахтырке во время переговоров с полицией: мужчине сообщено о подозрении. ВИДЕО

На Сумщине полиция сообщила о подозрении мужчине, который 10 мая взорвал гранату в Ахтырке.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Объявление подозрения

Отмечается, что следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по:

  • ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа);
  • ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство);
  • ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство);
  • ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

В полиции добавили, что подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало

Напомним, в Ахтырке Сумской области во время переговоров с полицией мужчина взорвал гранату. Инцидент произошел 10 мая около 17:30 на улице возле одного из заведений общественного питания. Вследствие взрыва гранаты телесные повреждения получили трое сотрудников полиции, гражданский мужчина и сам правонарушитель.

Після того як Діма Васильченков поклав купу народу в Києві, наш придумкуватий міністр МВС одразу запропонував легалізацію зброї. Тому треба терміново і гранати легалізувати.
https://censor.net/ua/news/3611560/legalizatsiya-zbroyi-v-********-klymenko-zrobyv-zayavu-pislya-teraktu
11.05.2026 19:24 Ответить
тут треба діяти поступово - для початку легалізувати гумові травматичні гранати. Ну а потім по результатам і все нше.
11.05.2026 19:28 Ответить
Мені здається, що Клименко з вами не погодиться.
11.05.2026 19:30 Ответить
думаю що у нього саме така модель легалізації на столі, бо у нас вже половина невоюючих довбойобів бігає по країні з травматами\пнєвматами.
11.05.2026 19:36 Ответить
Нахіба нам легалізація зброї якщо покидьки типу Діми Васильченкова, саме з легалізованої зброї вбивають людей в Києві пачками?
11.05.2026 19:44 Ответить
у нас і без васільчєнкова половина країни з рєзінострєлами бігає, просто треба поступово йти - для початку дозволити продаж автоматичних рєзинострєлів, а потім і кулеметів. Просто обмежити ємність магазину - не більше 60 патронів. Тод хоч не будуть пачками вбиватись, а будуть пачками травмуватись.
11.05.2026 19:54 Ответить
В США де зброя максимально легалізована, вже давно йде обговорення на законодавчому рівні щодо обмеження легалізації і обігу зброї. Якщо Ви в темі то розумієте чому. А ми вирішили стрибати на ті ж самі граблі.
12.05.2026 08:22 Ответить
Васильченков стріляв з легальної зброї.Гранати інша справа.Їх везуть з війни військові.Якщо спитать-нахєра?вони пояснить не зможуть.Крім п'яного бикування і понтів(дивись шо в мене є) вони в тилу більше ні для чого не годяться.
11.05.2026 19:36 Ответить
Ви навіщо мене, трохи раніше про сарказм питали? І якщо зовсім серйозно, нахіба нам легалізація зброї якщо різні покидьки, саме з легалізованої зброї вбивають людей в Києві пачками?
11.05.2026 19:45 Ответить
Це одиничний випадок.Один психопат не показник.В Україні на руках приблизно 700000 одиниць легальної зброї.Скільки нелегальної-ніхто не знає,пишуть до 1.5млн.В мене теж є 12-й калібр.З нею спокійніше.
11.05.2026 19:54 Ответить
Ви не уважно слідкуєте за новинами.
12.05.2026 08:20 Ответить
нам легалзація зброї вже давно не потрібна, бо з початку широкомаштабного вторгнення було загублено та вкрадено більше 700 тисяч одиниць вогнепальної зброї (ну і ще "підїде" трофейна з фронтв) Так що все нормально, зброї вже вистачає. А рєзнотрєльщкі не рахуютья - це окрема каста довбойобів.
11.05.2026 20:03 Ответить
 
 