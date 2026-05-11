Взрыв гранаты в Ахтырке во время переговоров с полицией: мужчине сообщено о подозрении. ВИДЕО
На Сумщине полиция сообщила о подозрении мужчине, который 10 мая взорвал гранату в Ахтырке.
Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Объявление подозрения
Отмечается, что следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по:
- ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа);
- ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство);
- ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство);
- ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами).
В полиции добавили, что подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало
Напомним, в Ахтырке Сумской области во время переговоров с полицией мужчина взорвал гранату. Инцидент произошел 10 мая около 17:30 на улице возле одного из заведений общественного питания. Вследствие взрыва гранаты телесные повреждения получили трое сотрудников полиции, гражданский мужчина и сам правонарушитель.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ua/news/3611560/legalizatsiya-zbroyi-v-********-klymenko-zrobyv-zayavu-pislya-teraktu