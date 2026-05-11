Взрыв гранаты в Ахтырке во время переговоров с полицией: мужчине сообщено о подозрении. ВИДЕО

На Сумщине полиция сообщила о подозрении мужчине, который 10 мая взорвал гранату в Ахтырке.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Объявление подозрения

Отмечается, что следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по:

ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа);

ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство);

ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство);

ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

В полиции добавили, что подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало

Напомним, в Ахтырке Сумской области во время переговоров с полицией мужчина взорвал гранату. Инцидент произошел 10 мая около 17:30 на улице возле одного из заведений общественного питания. Вследствие взрыва гранаты телесные повреждения получили трое сотрудников полиции, гражданский мужчина и сам правонарушитель.