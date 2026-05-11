14-летний подросток ранен на Черниговщине в результате взрыва гранаты, которую его отец привез из зоны боевых действий, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Полиция расследует обстоятельства ранения ребенка в Бобровице Нежинского района Черниговской области в результате взрыва гранаты.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, ночью 10 мая в полицию поступило сообщение о том, что в городе Бобровица 14-летний подросток получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.
Решил разобрать
В процессе установления всех обстоятельств происшествия следователи выяснили, что несовершеннолетний нашел предмет, похожий на запал от гранаты, который в 2022 году его отец привез домой из зоны боевых действий. Мальчик решил разобрать найденный предмет, в результате чего произошел взрыв – несовершеннолетний получил ранения руки и обеих ног.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Жизни мальчика ничего не угрожает.
Изъято оружие
Сообщается, что во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли осколки и чеку взрывателя, предмет, похожий на гранату Ф-1, взрыватель УЗРГМ, обрез охотничьего ружья, шесть десятков патронов различного калибра и револьвер. Изъятое направлено на экспертизу.
В настоящее время следователи полиции под процессуальным руководством Нежинской окружной прокуратуры расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).
Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А діти завжди лізуть куди не треба!...
Хоча в 14 років треба думати...
В зараз батька засадять - хто його кормити буде!...
Памʼятаю як в дитинстві збирав в Криму в степу взривателі від гранат... один раз з сусідом розібрали штук пʼять, зсипали в кучу шо там було і підпалили... як воно *******.... феєрично *******... три години дзвін в вухах і навколишній світ в чорно-біло-зелених кольорах... не граната звичайно, але нам вистачило, шоб більше їх не ковиряти...