Новости Фото
14-летний подросток ранен на Черниговщине в результате взрыва гранаты, которую его отец привез из зоны боевых действий, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция расследует обстоятельства ранения ребенка в Бобровице Нежинского района Черниговской области в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, ночью 10 мая в полицию поступило сообщение о том, что в городе Бобровица 14-летний подросток получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Решил разобрать

В процессе установления всех обстоятельств происшествия следователи выяснили, что несовершеннолетний нашел предмет, похожий на запал от гранаты, который в 2022 году его отец привез домой из зоны боевых действий. Мальчик решил разобрать найденный предмет, в результате чего произошел взрыв – несовершеннолетний получил ранения руки и обеих ног.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Жизни мальчика ничего не угрожает.

Изъято оружие

Сообщается, что во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли осколки и чеку взрывателя, предмет, похожий на гранату Ф-1, взрыватель УЗРГМ, обрез охотничьего ружья, шесть десятков патронов различного калибра и револьвер. Изъятое направлено на экспертизу.

В настоящее время следователи полиции под процессуальным руководством Нежинской окружной прокуратуры расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Досудебное расследование продолжается.

граната подростки Нацполиция Черниговская область Нежинский район Бобровица
Все це треба запхати у батькову дупу.
11.05.2026 14:23 Ответить
Легко з америк судити. Чоловік до війни готувався.
11.05.2026 14:30 Ответить
То треба було або попередити дитину (не два ж роки було) про небезпеку, або заховати так, щоб не знайшов.
11.05.2026 14:35 Ответить
Можливо , чоловік хотів родину захищати!
А діти завжди лізуть куди не треба!...
Хоча в 14 років треба думати...
В зараз батька засадять - хто його кормити буде!...
11.05.2026 14:30 Ответить
Це вона десь чотири роки лежала так, що хлопець не бачив, а тут знайшов і вирішив розібрати? Подорослішав і розуму набрався? А батько не попередив, що це не цяцька?
11.05.2026 14:32 Ответить
Мабуть, батько сам не проти в цяцьки гратись.
11.05.2026 15:05 Ответить
«Будь-який чоловік - це дивом вцілілий хлопчак»
Памʼятаю як в дитинстві збирав в Криму в степу взривателі від гранат... один раз з сусідом розібрали штук пʼять, зсипали в кучу шо там було і підпалили... як воно *******.... феєрично *******... три години дзвін в вухах і навколишній світ в чорно-біло-зелених кольорах... не граната звичайно, але нам вистачило, шоб більше їх не ковиряти...
11.05.2026 14:42 Ответить
З.І. пацану - швидкого одужання.
11.05.2026 14:43 Ответить
Будні України 2026-2036 рр.
11.05.2026 14:45 Ответить
 
 