14-летний подросток ранен на Черниговщине в результате взрыва гранаты, которую его отец привез из зоны боевых действий, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция расследует обстоятельства ранения ребенка в Бобровице Нежинского района Черниговской области в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, ночью 10 мая в полицию поступило сообщение о том, что в городе Бобровица 14-летний подросток получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета.



На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Решил разобрать

В процессе установления всех обстоятельств происшествия следователи выяснили, что несовершеннолетний нашел предмет, похожий на запал от гранаты, который в 2022 году его отец привез домой из зоны боевых действий. Мальчик решил разобрать найденный предмет, в результате чего произошел взрыв – несовершеннолетний получил ранения руки и обеих ног.



Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Жизни мальчика ничего не угрожает.

Изъято оружие

Сообщается, что во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли осколки и чеку взрывателя, предмет, похожий на гранату Ф-1, взрыватель УЗРГМ, обрез охотничьего ружья, шесть десятков патронов различного калибра и револьвер. Изъятое направлено на экспертизу.

В настоящее время следователи полиции под процессуальным руководством Нежинской окружной прокуратуры расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Досудебное расследование продолжается.