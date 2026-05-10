В Ахтырке мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией
В Ахтырке Сумской области в результате взрыва гранаты пострадали пять человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумской области, инцидент произошел 10 мая во время переговоров мужчины с правоохранителями на одной из улиц города.
Что известно
В полицию поступило сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц. На место прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и сотрудник УПО.
Во время переговоров с ними мужчина привел гранату в действие. В результате взрыва телесные повреждения получили сам мужчина, трое полицейских и один гражданский. Все пострадавшие госпитализированы.
На месте работает следственно-оперативная группа.
в США проблеми з бацанутими, які загрожують життю оточуючих, вирішує тільки один... коп
одним короткостволом ніякої проблеми не вирішеш !
"Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення."
люди були спокійнішими і щасливішими.
а що ся стало ?
а хто це все наробив ?
не маєш гранати, будеш оповіщеним!
маєш гранату, про тебе напишуть!
вже зараз