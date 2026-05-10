В Ахтырке мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией

В Ахтырке Сумской области в результате взрыва гранаты пострадали пять человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумской области, инцидент произошел 10 мая во время переговоров мужчины с правоохранителями на одной из улиц города.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В полицию поступило сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц. На место прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и сотрудник УПО.

Во время переговоров с ними мужчина привел гранату в действие. В результате взрыва телесные повреждения получили сам мужчина, трое полицейских и один гражданский. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Новость обновляется

Читайте также: Взрыв прогремел возле магазина в Харькове: найден запал от гранаты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж