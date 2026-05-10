РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4773 посетителя онлайн
Новости Фото Подрыв гранаты
4 048 28

В Ахтырке мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией

Взрыв гранаты в Ахтырке во время переговоров с полицией

В Ахтырке Сумской области в результате взрыва гранаты пострадали пять человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумской области, инцидент произошел 10 мая во время переговоров мужчины с правоохранителями на одной из улиц города.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В полицию поступило сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц. На место прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и сотрудник УПО.

Во время переговоров с ними мужчина привел гранату в действие. В результате взрыва телесные повреждения получили сам мужчина, трое полицейских и один гражданский. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Новость обновляется

Читайте также: Взрыв прогремел возле магазина в Харькове: найден запал от гранаты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6900) граната (1045) Нацполиция (16885) Сумская область (4150) Ахтырка (31) Ахтырский район (48)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
треба негайно заборонити продаж цивільним гранат
показать весь комментарий
10.05.2026 19:27 Ответить
+11
Можна навіть сформувати окремі групи, які будуть цим займатись, наприклад по три людини. Вони на місці будуть вирішувати кого добивати. Здається, таке вже десь було.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:40 Ответить
+8
кожного дня подібна х--ня! ау ! зелень ви де? ви взагалі для чого, крім корупції, керуєте державою?
показать весь комментарий
10.05.2026 19:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тих громадян, які проводять ,,переговори,, з гранатами чи іншими вибуховими пристроями у населених пунктах, у разі підриву і їхнього поранення потрібно добивати прямо на місці. Незалежно від того я якої причини ,,перемовини,,.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:16 Ответить
Можна навіть сформувати окремі групи, які будуть цим займатись, наприклад по три людини. Вони на місці будуть вирішувати кого добивати. Здається, таке вже десь було.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:40 Ответить
я вас здивую !

в США проблеми з бацанутими, які загрожують життю оточуючих, вирішує тільки один... коп

.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:48 Ответить
Дайшь легалізацію гранат мудрому ЗЄдьоному народу !

одним короткостволом ніякої проблеми не вирішеш !

.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:42 Ответить
мені розписати, як з лайна та дешевих компонентів зробити гранату?
показать весь комментарий
10.05.2026 19:47 Ответить
розкажи!

.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:49 Ответить
Все вірно - цим займається ЗСУ на лінії фронту.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:45 Ответить
Молодець, пане донощик, підбурюєте до вбивства. І собі матеріал заробляєте, фіксуємо)

"Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення."
показать весь комментарий
10.05.2026 22:35 Ответить
кожного дня подібна х--ня! ау ! зелень ви де? ви взагалі для чого, крім корупції, керуєте державою?
показать весь комментарий
10.05.2026 19:17 Ответить
при Пороху такої муйні не було.

люди були спокійнішими і щасливішими.
а що ся стало ?
а хто це все наробив ?

.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:44 Ответить
треба негайно заборонити продаж цивільним гранат
показать весь комментарий
10.05.2026 19:27 Ответить
наші люди гранати в булочній купують
показать весь комментарий
10.05.2026 19:38 Ответить
Заходи оповіщення чи просто ******** від алко?
показать весь комментарий
10.05.2026 19:28 Ответить
просто таким родився
показать весь комментарий
10.05.2026 19:41 Ответить
Ну, тепер воювати не примусять. Хоча, на зоні він не раз розкається.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:44 Ответить
у кожну кишеню по гранті!!!!
не маєш гранати, будеш оповіщеним!
маєш гранату, про тебе напишуть!
показать весь комментарий
10.05.2026 19:48 Ответить
Ну написано ж, буквами-колишній військовий.Яке нахєр оповіщення?Воно забухане було 100% якщо людям в кафе погрожував.Поліція-лохи.Треба було тримать на мушці весь час.Граната не діє миттєво,він би і кільце витягти не встиг як був в дірках.
показать весь комментарий
10.05.2026 22:13 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2026 01:42 Ответить
Тепер воно ще буде койку займати в лiкарнi, курво.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:57 Ответить
Після війни буде набагато страшніше. Це закономірність.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:58 Ответить
Після кожної війни траплявся сплеск злочинності.Після WWII були озброєні банди дезертирів і ветеранів.За бандитизм навіть гсс розтрілювали.Наші лякають кацапів тим що орки повернуться з війни.Ніби нас це не стосується.На днях прїзджала поліція до сусідів.Мобілізований алкаш втік у сзч,приїхав додому п'яний,з ножем кидався на сестру.Поліція скрутила,нікого не зарізав. Теж міг гранат приперти.
показать весь комментарий
10.05.2026 22:28 Ответить
не потрібно так сцятись..
вже зараз
показать весь комментарий
11.05.2026 01:44 Ответить
Не діждався пістолєта.
показать весь комментарий
10.05.2026 19:59 Ответить
 
 