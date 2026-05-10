УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9073 відвідувача онлайн
Новини Фото Підрив гранати
5 135 40

В Охтирці чоловік підірвав гранату під час перемовин з поліцією: п’ятеро поранених. ФОТО (оновлено)

В Охтирці Сумської області через вибух гранати постраждали п’ятеро людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Сумської області, інцидент стався 10 травня під час перемовин чоловіка з правоохоронцями на одній із вулиць міста.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

До поліцейських надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою на одній із вулиць. На місце прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер та співробітник УПО.

Під час перемовин з ними чоловік привів гранату в дію. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав сам чоловік, троє поліцейських та один цивільний. Усіх постраждалих госпіталізовано.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Оновлення

Згодом у поліції розповіли подробиці інциденту. За інформацією правоохоронців, подія сталася близько 17:30 в одному із закладів харчування Охтирки.

До поліції надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою, який погрожував відвідувачам. На місце прибули правоохоронці.

Поліцейські виявили чоловіка неподалік закладу та розпочали перемовини. Під час спілкування він кинув гранату на землю, внаслідок чого стався вибух.

вибух гранати в Охтирці

У результаті травмовано п’ятьох осіб: трьох працівників поліції, цивільного чоловіка та самого правопорушника. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога.

Особу чоловіка встановлено — ним виявився 41-річний мешканець Охтирки, колишній військовослужбовець.

вибух гранати в Охтирці

Слідчі відкрили кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримано.

Також читайте: Вибух пролунав біля магазину в Харкові: знайдено запал від гранати, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4712) граната (842) Нацполіція (15658) Сумська область (4701) Охтирка (36) Охтирський район (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
треба негайно заборонити продаж цивільним гранат
показати весь коментар
10.05.2026 19:27 Відповісти
+13
Можна навіть сформувати окремі групи, які будуть цим займатись, наприклад по три людини. Вони на місці будуть вирішувати кого добивати. Здається, таке вже десь було.
показати весь коментар
10.05.2026 19:40 Відповісти
+8
Тих громадян, які проводять ,,переговори,, з гранатами чи іншими вибуховими пристроями у населених пунктах, у разі підриву і їхнього поранення потрібно добивати прямо на місці. Незалежно від того я якої причини ,,перемовини,,.
показати весь коментар
10.05.2026 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тих громадян, які проводять ,,переговори,, з гранатами чи іншими вибуховими пристроями у населених пунктах, у разі підриву і їхнього поранення потрібно добивати прямо на місці. Незалежно від того я якої причини ,,перемовини,,.
показати весь коментар
10.05.2026 19:16 Відповісти
Можна навіть сформувати окремі групи, які будуть цим займатись, наприклад по три людини. Вони на місці будуть вирішувати кого добивати. Здається, таке вже десь було.
показати весь коментар
10.05.2026 19:40 Відповісти
я вас здивую !

в США проблеми з бацанутими, які загрожують життю оточуючих, вирішує тільки один... коп

.
показати весь коментар
10.05.2026 19:48 Відповісти
Дайшь легалізацію гранат мудрому ЗЄдьоному народу !

одним короткостволом ніякої проблеми не вирішеш !

.
показати весь коментар
10.05.2026 19:42 Відповісти
мені розписати, як з лайна та дешевих компонентів зробити гранату?
показати весь коментар
10.05.2026 19:47 Відповісти
розкажи!

.
показати весь коментар
10.05.2026 19:49 Відповісти
Они еще хотят легализацию огнестрела эти додики😂
показати весь коментар
11.05.2026 07:06 Відповісти
Все вірно - цим займається ЗСУ на лінії фронту.
показати весь коментар
10.05.2026 19:45 Відповісти
Молодець, пане донощик, підбурюєте до вбивства. І собі матеріал заробляєте, фіксуємо)

"Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення."
показати весь коментар
10.05.2026 22:35 Відповісти
Тебе прибить першим.
показати весь коментар
11.05.2026 05:55 Відповісти
кожного дня подібна х--ня! ау ! зелень ви де? ви взагалі для чого, крім корупції, керуєте державою?
показати весь коментар
10.05.2026 19:17 Відповісти
при Пороху такої муйні не було.

люди були спокійнішими і щасливішими.
а що ся стало ?
а хто це все наробив ?

.
показати весь коментар
10.05.2026 19:44 Відповісти
треба негайно заборонити продаж цивільним гранат
показати весь коментар
10.05.2026 19:27 Відповісти
наші люди гранати в булочній купують
показати весь коментар
10.05.2026 19:38 Відповісти
Заходи оповіщення чи просто ******** від алко?
показати весь коментар
10.05.2026 19:28 Відповісти
просто таким родився
показати весь коментар
10.05.2026 19:41 Відповісти
Ты новость внимательно читал.Посетитель,бывший военнослужащий угрожал гранатой видвидувачам закладу харчування те вызвали ментов он подорвал гранату,постаждали пятеро:трое полицейских,один видвидувач и сам правопорушнык.На злых тцкашников уже не сьедешь ибо не было их там.Менты в даном случае можно сказать герои не испугались, а пытались урезонить зловмысныка
показати весь коментар
11.05.2026 07:14 Відповісти
Ну, тепер воювати не примусять. Хоча, на зоні він не раз розкається.
показати весь коментар
10.05.2026 19:44 Відповісти
у кожну кишеню по гранті!!!!
не маєш гранати, будеш оповіщеним!
маєш гранату, про тебе напишуть!
показати весь коментар
10.05.2026 19:48 Відповісти
Ну написано ж, буквами-колишній військовий.Яке нахєр оповіщення?Воно забухане було 100% якщо людям в кафе погрожував.Поліція-лохи.Треба було тримать на мушці весь час.Граната не діє миттєво,він би і кільце витягти не встиг як був в дірках.
показати весь коментар
10.05.2026 22:13 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2026 01:42 Відповісти
У засцаного ухылеса от страха перед тцк энурез обострился .Расслабся тцк никаким боком к этому инциденту , а менты можно сказать герои здесь и не побоялись как в Киеве
показати весь коментар
11.05.2026 07:12 Відповісти
Тепер воно ще буде койку займати в лiкарнi, курво.
показати весь коментар
10.05.2026 19:57 Відповісти
Після війни буде набагато страшніше. Це закономірність.
показати весь коментар
10.05.2026 19:58 Відповісти
Після кожної війни траплявся сплеск злочинності.Після WWII були озброєні банди дезертирів і ветеранів.За бандитизм навіть гсс розтрілювали.Наші лякають кацапів тим що орки повернуться з війни.Ніби нас це не стосується.На днях прїзджала поліція до сусідів.Мобілізований алкаш втік у сзч,приїхав додому п'яний,з ножем кидався на сестру.Поліція скрутила,нікого не зарізав. Теж міг гранат приперти.
показати весь коментар
10.05.2026 22:28 Відповісти
не потрібно так сцятись..
вже зараз
показати весь коментар
11.05.2026 01:44 Відповісти
Не діждався пістолєта.
показати весь коментар
10.05.2026 19:59 Відповісти
И Слава Богу если он есть Не хватало еще для мудрого нариду огнестрльное оружие легализовать
показати весь коментар
11.05.2026 07:19 Відповісти
Пора давати дозвіл на відстріл по факту наявності на вулиці у когось гранат,зброї без перемовин .якщо взяв до рук зброї значить готов вбивати,значить треба знищити,це ворог
показати весь коментар
11.05.2026 08:44 Відповісти
У США, якщо він не взяв когось у заручники, очистили б від людей приміщення, і пристрелили його, м'яко у вас поводиться поліція і з такими дегенератами, і з ухилянтами, що витягують з кишені ножі.
показати весь коментар
11.05.2026 09:24 Відповісти
Якби поліція встигла застрелити цього вилупка, то на цій сторінці коментарями проти поліції можна було б дорогу вистлати. Любого покидька місцеві дописувачі намагаються виставити борцем з ,,зеленим режимом,, ХЗНА на кого працюють.
показати весь коментар
11.05.2026 10:40 Відповісти
 
 