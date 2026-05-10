В Охтирці чоловік підірвав гранату під час перемовин з поліцією: п’ятеро поранених. ФОТО (оновлено)
В Охтирці Сумської області через вибух гранати постраждали п’ятеро людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Сумської області, інцидент стався 10 травня під час перемовин чоловіка з правоохоронцями на одній із вулиць міста.
Що відомо
До поліцейських надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою на одній із вулиць. На місце прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер та співробітник УПО.
Під час перемовин з ними чоловік привів гранату в дію. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав сам чоловік, троє поліцейських та один цивільний. Усіх постраждалих госпіталізовано.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Оновлення
Згодом у поліції розповіли подробиці інциденту. За інформацією правоохоронців, подія сталася близько 17:30 в одному із закладів харчування Охтирки.
До поліції надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою, який погрожував відвідувачам. На місце прибули правоохоронці.
Поліцейські виявили чоловіка неподалік закладу та розпочали перемовини. Під час спілкування він кинув гранату на землю, внаслідок чого стався вибух.
У результаті травмовано п’ятьох осіб: трьох працівників поліції, цивільного чоловіка та самого правопорушника. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога.
Особу чоловіка встановлено — ним виявився 41-річний мешканець Охтирки, колишній військовослужбовець.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України.
Фігуранта затримано.
в США проблеми з бацанутими, які загрожують життю оточуючих, вирішує тільки один... коп
одним короткостволом ніякої проблеми не вирішеш !
"Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення."
