В Охтирці чоловік підірвав гранату під час перемовин з поліцією: п’ятеро поранених. ФОТО (оновлено)

В Охтирці Сумської області через вибух гранати постраждали п’ятеро людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Сумської області, інцидент стався 10 травня під час перемовин чоловіка з правоохоронцями на одній із вулиць міста.

Що відомо

До поліцейських надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою на одній із вулиць. На місце прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер та співробітник УПО.

Під час перемовин з ними чоловік привів гранату в дію. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав сам чоловік, троє поліцейських та один цивільний. Усіх постраждалих госпіталізовано.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Оновлення

Згодом у поліції розповіли подробиці інциденту. За інформацією правоохоронців, подія сталася близько 17:30 в одному із закладів харчування Охтирки.

До поліції надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою, який погрожував відвідувачам. На місце прибули правоохоронці.

Поліцейські виявили чоловіка неподалік закладу та розпочали перемовини. Під час спілкування він кинув гранату на землю, внаслідок чого стався вибух.

У результаті травмовано п’ятьох осіб: трьох працівників поліції, цивільного чоловіка та самого правопорушника. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога.



Особу чоловіка встановлено — ним виявився 41-річний мешканець Охтирки, колишній військовослужбовець.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримано.

