Вибух пролунав біля магазину в Харкові: знайдено запал від гранати, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поліція встановлює причетних до вибуху у Салтівському районі Харкова.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"26 квітня о 19:15 до поліції надійшов виклик про вибух біля магазина по вулиці Тракторобудівників. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету. Постраждалих не має", - йдеться в повідомленні.
Знайдено запал від гранати
Зазначається, що, за попередньою інформацією, на місці знайдено та вилучено запал від гранати. Експерти встановлюють тип вибухового пристрою.
Встановлюються причетні
У поліції додали, що інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Поліція проводить оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних до вказаних протиправних дій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
