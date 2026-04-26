Вибух пролунав біля магазину в Харкові: знайдено запал від гранати, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція встановлює причетних до вибуху у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

У Харкові пролунав вибух

Що відомо

"26 квітня о 19:15 до поліції надійшов виклик про вибух біля магазина по вулиці Тракторобудівників. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету. Постраждалих не має", - йдеться в повідомленні.

У Харкові пролунав вибух

Знайдено запал від гранати

Зазначається, що, за попередньою інформацією, на місці знайдено та вилучено запал від гранати. Експерти встановлюють тип вибухового пристрою.

У Харкові пролунав вибух

Встановлюються причетні

У поліції додали, що інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Поліція проводить оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних до вказаних протиправних дій.

У Харкові пролунав вибух

мусора такі активні стали )))

скрізь різні фейки знаходять)
26.04.2026 23:38 Відповісти
Наша паліцыя нас бєрєжот!
Ну як можна їх на фронт?
27.04.2026 00:08 Відповісти
Пішла жара. Поліція почала компанію самозбереження, як до них це робило СБУ.

Головне, щоб не почали самі теракти створювати задля їх успішного подолання.
26.04.2026 23:39 Відповісти
Чому квартальна зелена барига не зробила за 7 років реформу поліції краще? Янєлох коломойськи є не олігарх, не корупціонер, має професійну команду нових ліц, монобільшість, 73% підтримки. Що не так?
27.04.2026 00:03 Відповісти
Захоплення заручників у Луцьку - терористичний акт у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA Луцьку, що стався 21 липня 2020 року. На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA) Театральному майдані особа, встановлена як Максим Кривош, захопила автобус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%97-%D0%90079 БАЗ-А079 із 13 пасажирами і забарикадувалась у ньомуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83#cite_note-4 [4]. Закінчився звільненням заручників та арештом Кривоша.

26.04.2026 23:46 Відповісти
а на стінах ні подряпинки від осколків.. запал вони знайшли. Бидло, запал розриває, максімум що знайдете важель запобіжника, відлітає. Самі страйкову підкинули і тепере херої? ****** мусарське
27.04.2026 05:35 Відповісти
 
 