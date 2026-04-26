Вибух пролунав біля магазину в Харкові: знайдено запал від гранати, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція встановлює причетних до вибуху у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"26 квітня о 19:15 до поліції надійшов виклик про вибух біля магазина по вулиці Тракторобудівників. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету. Постраждалих не має", - йдеться в повідомленні.

Знайдено запал від гранати

Зазначається, що, за попередньою інформацією, на місці знайдено та вилучено запал від гранати. Експерти встановлюють тип вибухового пристрою.

Встановлюються причетні

У поліції додали, що інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Поліція проводить оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних до вказаних протиправних дій.