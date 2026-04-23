У квартирі в Миколаєві здетонувала граната: загинув чоловік, жінка травмована
У мікрорайоні Ліски в Миколаєві стався вибух гранати в одній із квартир багатоквартирного будинку. Унаслідок події загинув 45-річний чоловік, його 38-річна співмешканка зазнала травм. У помешканні перебував також 11-річний хлопчик.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Миколаївської області.
- Поліцейські встановлюють обставини вибуху у мікрорайоні Ліски Миколаєва. Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні вдень.
- На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, співробітників вибухотехнічної служби обласної поліції, медиків та рятувальників.
У квартирі вибухнула граната
Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху гранати в одній із квартир багатоквартирного будинку загинув 45-річний чоловік, травм зазнала його 38-річна співмешканка.
Крім них, в помешканні перебував 11-річний син жінки, за попередньою інформацією, він не постраждав.
Всі обставини встановлюються
На місці працюють співробітники поліції.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
