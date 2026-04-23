УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19996 відвідувачів онлайн
Новини Підрив гранати
У квартирі в Миколаєві здетонувала граната: загинув чоловік, жінка травмована

У мікрорайоні Ліски в Миколаєві стався вибух гранати в одній із квартир багатоквартирного будинку. Унаслідок події загинув 45-річний чоловік, його 38-річна співмешканка зазнала травм. У помешканні перебував також 11-річний хлопчик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Миколаївської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

  • Поліцейські встановлюють обставини вибуху у мікрорайоні Ліски Миколаєва. Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні вдень.
  • На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, співробітників вибухотехнічної служби обласної поліції, медиків та рятувальників.

Також читайте: П’ятеро поліцейських поранені через вибух гранати під час затримання чоловіка на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху гранати в одній із квартир багатоквартирного будинку загинув 45-річний чоловік, травм зазнала його 38-річна співмешканка.

Крім них, в помешканні перебував 11-річний син жінки, за попередньою інформацією, він не постраждав.

Також дивіться: У багатоповерхівці в Житомирі вибухнула граната, обставини встановлюють, – поліція. ФОТО

На місці працюють співробітники поліції. 

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік, жінка зазнала поранень

Автор: 

Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Каламутна вода відстоїться!! Муляка, осяде на дно….
показати весь коментар
23.04.2026 17:10 Відповісти
А вони ще зброю легалiзувати мрiють ))

Доречi проти гранати короткоствол безпораден.
показати весь коментар
23.04.2026 17:16 Відповісти
Добре що дитина ціла.Хто тягне в хату крадену з фронту вибухню-ідіот і злочинець.Могла дитина знайти,принести в школу похвалитись,зі всіма наслідками.Притяг гранату,від неї і загинув.Премія Дарвіна.А зброю можна тим хто на фронті довів що не вата,і вміє нею користуватись.Гранати ефективні при деяких умовах.Між вогнепальною і гранатами я виберу перше.
показати весь коментар
23.04.2026 17:54 Відповісти
Нi друже, так воно не працюе нiде, навiть в Молдовi.
показати весь коментар
23.04.2026 18:05 Відповісти
Схоже, що там спочатку здетонувала граната в скляному корпусі
показати весь коментар
23.04.2026 17:19 Відповісти
 
 