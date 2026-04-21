П’ятеро поліцейських поранені через вибух гранати під час затримання чоловіка на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок вибуху гранати поранено п’ятьох поліцейських: правопорушника затримано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці події

"21 квітня о 06:30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка в селі Миколаївка Синельниківського району. Повідомлялося, що місцевий житель перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляє про наявність у нього двох гранат", - ідеться в повідомленні.





На місце події негайно прибули поліцейські Синельниківського районного управління поліції та розпочали перемовини з чоловіком.

Під час спілкування він повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та загорозу життю людей у сусідніх будинках.

З метою недопущення подальшої ескалації та усунення загрози цивільному населенню поліцейські розпочали затримання.

У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула.





Також дивіться: Чоловіка, який кинув гранату в поліцейських на Буковині, затримано: це 48-річний ексвійськовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поранено п’ятьох поліцейських

Унаслідок вибуху поранено п’ятьох поліцейських.

Усі вони отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження.

Також читайте: Затримано чоловіка, який кинув гранату в поліцейських на Миколаївщині: один правоохоронець загинув, ще троє – постраждали. ФОТО

Під час огляду місця вибуху вилучено фрагменти гранат та запал до них.

"Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Встановлюються всі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації", - додали в поліції.