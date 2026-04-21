П’ятеро поліцейських поранені через вибух гранати під час затримання чоловіка на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок вибуху гранати поранено п’ятьох поліцейських: правопорушника затримано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Подробиці події

"21 квітня о 06:30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка в селі Миколаївка Синельниківського району. Повідомлялося, що місцевий житель перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляє про наявність у нього двох гранат", - ідеться в повідомленні.

Чоловік кинув гранату у поліцейських у Миколаївці
  • На місце події негайно прибули поліцейські Синельниківського районного управління поліції та розпочали перемовини з чоловіком.
  • Під час спілкування він повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та загорозу життю людей у сусідніх будинках.
  • З метою недопущення подальшої ескалації та усунення загрози цивільному населенню поліцейські розпочали затримання.
  • У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула.

Напад на поліцейських у Миколаївці
Поранено п’ятьох поліцейських

  • Унаслідок вибуху поранено п’ятьох поліцейських.
  • Усі вони отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.
  • Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження.

Під час огляду місця вибуху вилучено фрагменти гранат та запал до них.

"Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Встановлюються всі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації", - додали в поліції.

+23
Щас про каждого царапнутого полицая будут трубить. В рамках не дать народу право на владение ношение оружия (гл. образом короткоствола).
21.04.2026 11:26 Відповісти
21.04.2026 11:29 Відповісти
+13
Супер профессионалы, впятером попали в зону поражения от гранаты которую метнуло в жопу пьяное быдло хорошо хоть не убежали, а там кто его знает, может он им вдогонку кидал...
21.04.2026 11:43 Відповісти
Моя особиста думка-ці поліціянти поранені через свої непрофесійні дії у таких випадках...
21.04.2026 11:21 Відповісти
Были бы видосы с бодикамер...
А царапнутый на фото вообще в каком-то пуховике и есть ли на нём хотя бы броник непонятно.
21.04.2026 11:29 Відповісти
вчора ж був вiдосiк, так де с голою сракою
21.04.2026 14:27 Відповісти
А міністр з прем'єром та купою деожСекретарів заброньованих, поліцейських на полігоні, навчатимуть особисто, чи оті вертухаї-кєровніки, що обсіли, як зелені мухи лайно, кабінети у МВС і НацПолу ???
21.04.2026 12:17 Відповісти
Щас про каждого царапнутого полицая будут трубить. В рамках не дать народу право на владение ношение оружия (гл. образом короткоствола).
21.04.2026 11:26 Відповісти
+ ухилянтам на право володіння, носіння світлозвукових, світлошумових та сльозогінних "протитецекашних" гранат.
21.04.2026 12:29 Відповісти
"Ухилянтом" человек становится после приговора суда.
А так вон иди Зелю арестовывай и сажай.
21.04.2026 13:15 Відповісти
от по таким відмазкам і видно ухилянта
21.04.2026 13:40 Відповісти
Супер профессионалы, впятером попали в зону поражения от гранаты которую метнуло в жопу пьяное быдло хорошо хоть не убежали, а там кто его знает, может он им вдогонку кидал...
21.04.2026 11:43 Відповісти
По п'яні забув кільце смикнути. А людина в пуховику і в армійській касці з камуфляжним нашоломником, це хто?
21.04.2026 11:59 Відповісти
кореспондент)
21.04.2026 14:29 Відповісти
Если чеку не вытянуть, то понятно, что не взорвётся. Запал не докручен и вообще какой-то крашеный. Вторую гранату он с рычагом от первой вместе кидал? Откуда следы крови на неразорвавшейся гранате, он ей прямо в лоб менту зарядил?
21.04.2026 12:01 Відповісти
Поліцая пошкрябало... От біда... Криворукі, не знаючі законодавства стадні клоуни. Є неадекват з гранатою, яке може бути затримання??? Піди помахай гранатою поліцаю в Штатах, або в Німеччині - отримаєш пів кіла свинцю в голову, а потім спитають - чого хотів. Яйця потрібні чоловічі.
21.04.2026 12:20 Відповісти
все свідчить про те, що поліцянтам на службу можна тільки після фронту, інакше їх переб'ють як курят, кількість озброєних неадекватів в тилу зростає з кожним днем, безпечні ганяння бабульок з редискою масово перетворюються на бойню з упоротими з карабінами і гранатами.
21.04.2026 12:26 Відповісти
Судячи з фото, він просто кинув гранату з кільцем в голову поліціянту...
21.04.2026 12:28 Відповісти
А чому немає фото від вибуху?
21.04.2026 13:46 Відповісти
На *** ви його затримували? Нейтралізували при загрозі власному життю.
21.04.2026 12:31 Відповісти
Всё брехня.
Ухоженый двор и дом, не свойственно для неадекватного человека.
А место взрыва гранаты где?
А для чего задерживали?
А минометная мина на скамейке для чего? Подбросили?
Вся полиция сплошная брехня.
21.04.2026 13:41 Відповісти
"А для чего задерживали?"
Быковал и не показывал документы. Не быковал бы и показал бы нормально документы - ничего бы не случилось, что тут непонятного..
21.04.2026 13:54 Відповісти
Теперь задержанному руському надо засунуть в штаны гранату а чеку выбросить - пущай полетает.. )
21.04.2026 13:51 Відповісти
 
 