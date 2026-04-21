П’ятеро поліцейських поранені через вибух гранати під час затримання чоловіка на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок вибуху гранати поранено п’ятьох поліцейських: правопорушника затримано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Подробиці події
"21 квітня о 06:30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка в селі Миколаївка Синельниківського району. Повідомлялося, що місцевий житель перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляє про наявність у нього двох гранат", - ідеться в повідомленні.
- На місце події негайно прибули поліцейські Синельниківського районного управління поліції та розпочали перемовини з чоловіком.
- Під час спілкування він повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та загорозу життю людей у сусідніх будинках.
- З метою недопущення подальшої ескалації та усунення загрози цивільному населенню поліцейські розпочали затримання.
- У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула.
Поранено п’ятьох поліцейських
- Унаслідок вибуху поранено п’ятьох поліцейських.
- Усі вони отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.
- Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження.
Під час огляду місця вибуху вилучено фрагменти гранат та запал до них.
"Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Встановлюються всі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації", - додали в поліції.
А царапнутый на фото вообще в каком-то пуховике и есть ли на нём хотя бы броник непонятно.
А так вон иди Зелю арестовывай и сажай.
Ухоженый двор и дом, не свойственно для неадекватного человека.
А место взрыва гранаты где?
А для чего задерживали?
А минометная мина на скамейке для чего? Подбросили?
Вся полиция сплошная брехня.
Быковал и не показывал документы. Не быковал бы и показал бы нормально документы - ничего бы не случилось, что тут непонятного..