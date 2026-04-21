Пятеро полицейских ранены в результате взрыва гранаты во время задержания мужчины в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате взрыва гранаты ранены пять полицейских: правонарушитель задержан.

Подробности события

"21 апреля в 06:30 в полицию поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины в селе Николаевка Синельниковского района. Сообщалось, что местный житель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и заявляет о наличии у него двух гранат", - говорится в сообщении.





На место происшествия немедленно прибыли полицейские Синельниковского районного управления полиции и начали переговоры с мужчиной.

Во время общения он сообщил, что открыл подачу газа в помещении, чем создал реальную угрозу взрыва и жизни людей в соседних домах.

С целью недопущения дальнейшей эскалации и устранения угрозы гражданскому населению полицейские приступили к задержанию

В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета. Один из них не сработал, другой взорвался.





Ранены пять полицейских

В результате взрыва ранены пять полицейских.

Все они получили осколочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Несмотря на ранения, полицейские задержали местного жителя 1991 года рождения.

Во время осмотра места взрыва изъяты фрагменты гранат и запалы к ним.

"Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации", - добавили в полиции.