У багатоповерхівці в Житомирі вибухнула граната, обставини встановлюють, – поліція. ФОТО

У Житомирі в багатоквартирному будинку стався вибух, попередньо – через детонацію бойової гранати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Житомирської області.

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Інцидент стався 6 квітня близько 10:00 на вулиці Офіцерській. До правоохоронців надійшло повідомлення про гучний звук у квартирі.

Що відомо

За попередньою інформацією, у помешканні здетонувала бойова граната.

Унаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції №1, а також вибухотехніки.

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Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та встановлюють походження боєприпасу.

Попередньо встановлено, що в квартирі проживав 43-річний чоловік.

Наразі поліція встановлює його місцезнаходження.

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