У багатоповерхівці в Житомирі вибухнула граната, обставини встановлюють, – поліція. ФОТО
У Житомирі в багатоквартирному будинку стався вибух, попередньо – через детонацію бойової гранати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Житомирської області.
Інцидент стався 6 квітня близько 10:00 на вулиці Офіцерській. До правоохоронців надійшло повідомлення про гучний звук у квартирі.
Що відомо
За попередньою інформацією, у помешканні здетонувала бойова граната.
Унаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції №1, а також вибухотехніки.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та встановлюють походження боєприпасу.
Попередньо встановлено, що в квартирі проживав 43-річний чоловік.
Наразі поліція встановлює його місцезнаходження.
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