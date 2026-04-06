В многоэтажке в Житомире взорвалась граната, обстоятельства устанавливаются, – полиция. ФОТО

В Житомире в многоквартирном доме произошел взрыв, предположительно из-за детонации боевой гранаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Житомирской области.

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Инцидент произошел 6 апреля около 10:00 на улице Офицерской. В правоохранительные органы поступило сообщение о громком звуке в квартире.

Что известно

По предварительной информации, в помещении взорвалась боевая граната.

В результате взрыва никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №1, а также взрывотехники.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают происхождение боеприпаса.

Предварительно установлено, что в квартире проживал 43-летний мужчина.

В настоящее время полиция устанавливает его местонахождение.

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