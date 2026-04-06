В многоэтажке в Житомире взорвалась граната, обстоятельства устанавливаются, – полиция. ФОТО
В Житомире в многоквартирном доме произошел взрыв, предположительно из-за детонации боевой гранаты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Житомирской области.
Инцидент произошел 6 апреля около 10:00 на улице Офицерской. В правоохранительные органы поступило сообщение о громком звуке в квартире.
Что известно
По предварительной информации, в помещении взорвалась боевая граната.
В результате взрыва никто из людей не пострадал.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №1, а также взрывотехники.
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают происхождение боеприпаса.
Предварительно установлено, что в квартире проживал 43-летний мужчина.
В настоящее время полиция устанавливает его местонахождение.
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