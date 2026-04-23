В квартире в Николаеве взорвалась граната: погиб мужчина, женщина получила травмы

В микрорайоне Лиски в Николаеве произошел взрыв гранаты в одной из квартир многоквартирного дома. В результате инцидента погиб 45-летний мужчина, его 38-летняя сожительница получила травмы. В квартире также находился 11-летний мальчик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Николаевской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в микрорайоне Лиски Николаева. Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня днем.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники взрывотехнической службы областной полиции, медики и спасатели.

Читайте также: Пятеро полицейских ранены в результате взрыва гранаты во время задержания мужчины в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Предварительно установлено, что в результате взрыва гранаты в одной из квартир многоквартирного дома погиб 45-летний мужчина, травмы получила его 38-летняя сожительница.

Кроме них, в квартире находился 11-летний сын женщины, по предварительной информации, он не пострадал.

Смотрите также: В многоэтажке в Житомире взорвалась граната, обстоятельства устанавливаются, – полиция. ФОТО

На месте работают сотрудники полиции.



Решается вопрос о правовой квалификации происшествия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, женщина получила ранения