В квартире в Николаеве взорвалась граната: погиб мужчина, женщина получила травмы
В микрорайоне Лиски в Николаеве произошел взрыв гранаты в одной из квартир многоквартирного дома. В результате инцидента погиб 45-летний мужчина, его 38-летняя сожительница получила травмы. В квартире также находился 11-летний мальчик.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Николаевской области.
- Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в микрорайоне Лиски Николаева. Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня днем.
- На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники взрывотехнической службы областной полиции, медики и спасатели.
В квартире взорвалась граната
Предварительно установлено, что в результате взрыва гранаты в одной из квартир многоквартирного дома погиб 45-летний мужчина, травмы получила его 38-летняя сожительница.
Кроме них, в квартире находился 11-летний сын женщины, по предварительной информации, он не пострадал.
Все обстоятельства устанавливаются
На месте работают сотрудники полиции.
Решается вопрос о правовой квалификации происшествия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
