У квартирі в Запоріжжі вибухнула граната: загинула жінка, двоє чоловіків поранені. ВIДЕО

У Запоріжжі в багатоквартирному будинку в одній із квартир вибухнула граната, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це в повідомили в Патрульній поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

Загибла та поранені

Як зазначається, днями патрульні отримали повідомлення про вибух в одній із квартир Космічного району Запоріжжя.

У помешканні інспектори виявили двох чоловіків із осколковими пораненнями.

"Патрульні одразу розпочали надання домедичної допомоги: наклали турнікети, зупинили кровотечу, застосували тиснучі пов’язки. Завдяки злагодженим і професійним діям вдалося стабілізувати стан постраждалих до приїзду медиків. Надалі їх ушпиталили", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що унаслідок вибуху загинула жінка.

Гранату приніс сусід

Наразі всі обставини події встановлюють слідчі. Попередньо відомо, що до помешкання зайшов сусід із предметом, схожим на гранату, після чого стався вибух.

