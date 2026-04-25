У квартирі в Запоріжжі вибухнула граната: загинула жінка, двоє чоловіків поранені. ВIДЕО

У Запоріжжі в багатоквартирному будинку в одній із квартир вибухнула граната, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це в повідомили в Патрульній поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

Загибла та поранені

Як зазначається, днями патрульні отримали повідомлення про вибух в одній із квартир Космічного району Запоріжжя.

У помешканні інспектори виявили двох чоловіків із осколковими пораненнями.

Читайте: У квартирі в Миколаєві здетонувала граната: загинув чоловік, жінка травмована

"Патрульні одразу розпочали надання домедичної допомоги: наклали турнікети, зупинили кровотечу, застосували тиснучі пов’язки. Завдяки злагодженим і професійним діям вдалося стабілізувати стан постраждалих до приїзду медиків. Надалі їх ушпиталили", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що унаслідок вибуху загинула жінка.

Читайте: На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік, жінка зазнала поранень

Гранату приніс сусід

Наразі всі обставини події встановлюють слідчі. Попередньо відомо, що до помешкання зайшов сусід із предметом, схожим на гранату, після чого стався вибух.

Дивіться: Вибух гранати у Черкасах: Чоловік підірвав себе після сварки вдома, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Людський фактор(роздовбайство): був, є і буде!!
Прикро… Горе для оточення!!
25.04.2026 23:05 Відповісти
Схоже,що сусід прийшов вирішувати якусь справу з вагомим аргументом.До чого тут роздовбайство?
25.04.2026 23:09 Відповісти
не написали - граната була лєгальна чи нє.
25.04.2026 23:13 Відповісти
 
 